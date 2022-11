Zahlen rund um Corona

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es täglich neue Zahlen: Infektionszahl, Reproduktionszahl, Verdopplungszeit. Was sagen die Zahlen eigentlich aus und was nicht? Wir haben nachgefragt bei Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.

Reproduktionszahl

Die Zahl sagt aus, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Mal angenommen ein Infizierter steckt zwei Menschen an (vgl. Grafik), dann stecken diese zwei Menschen im nächsten Schritt jeweils zwei weitere Menschen an, diese dann wieder jeweils zwei weitere - und so summiert sich die Zahl der Infizierten recht schnell. Die Reproduktionszahl variiert je nach Maßnahmen und je nachdem, wie viel Kontakt zwischen den Menschen besteht.

Schaubild SWR SWR -

Alle aktuellen Einschränkungen sollen erreichen, dass ein Infizierter möglichst wenige Personen ansteckt. Denn je kleiner die Reproduktionszahl desto langsamer das Wachstum der Pandemie. Ideal wäre eine Reproduktionszahl von unter 1.

Verdopplungszeit

Diese Zahl beschreibt, wie lange es dauert, bis doppelt so viele Infektionen gemeldet werden. Dauert so eine Verdopplung länger, breitet sich das Virus langsamer aus. Deshalb schauen Politiker auch auf diese Zahl.

Schaubild SWR SWR -

Man sollte die Verdopplungszeit allerdings nicht überbewerten, da noch keiner so richtig einschätzen kann, wie viele Menschen sich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert haben, denn es gibt eine Dunkelziffer.

Infektionszahlen

Diese Zahl wird jeden Tag aktualisiert. Die Infektionszahlen beinhalten aber nur die gemeldeten Fälle. Problem ist, dass viele Infizierte nur leichte Symptome haben und die Erkrankung deshalb nicht erkannt und getestet wird. Und diese Fälle fehlen dann in der Statistik.

SWR SWR -

Es gibt also mehr Infizierte als tatsächlich gemeldet. Die Infektionszahlen ist damit immer nur ein Teil der Wahrheit.

Fazit

Wissenschaftler arbeiten gerade daran, die Dunkelziffer genauer bestimmen zu können. In einer größeren Studie werden dafür zufällig Menschen auf das neue Coronavirus getestet. Mit den Ergebnissen können die Wissenschaftler dann hochrechnen, wie viele sich in ganz Deutschland bereits angesteckt haben.

Noch brauchen die Wissenschaftler aber für diese große Studie Zeit. Deshalb werden die Politiker und Experten in den nächsten Wochen vor allem die Situation auf den Intensivstationen genau beobachten. Denn alle Maßnahmen wie beispielsweise das Kontaktverbot haben ja ein Ziel: Möglichst wenige Menschen sollen gleichzeitig auf Intensivstationen behandelt werden müssen.

Dies kann in Kliniken direkt beobachtet werden – denn hier gibt es keine Dunkelziffer. In den Intensivstationen wird sich also in den nächsten Wochen zeigen, wie gut das deutsche Gesundheitssystem mit dem neuen Coronavirus zurechtkommt.