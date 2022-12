per Mail teilen

Ein paar Tropfen und die fadeste Suppe wird zur Geschmacksexplosion. Das versprechen Gewürzsaucen wie Flüssigwürze, Sojasauce oder Fischsauce. Praktisch, aber was steckt da eigentlich drin in den Fläschchen? Ist das gesund? Und was ist besser: Gewürzsauce oder Salz?