Wie lecker ist Stracciatella-Eis aus dem Supermarkt?

Das hatten sich unsere Tester anders vorgestellt: Stracciatella-Eis stellt für sie ein Milcheis dar, in das während des Umrührens geschmolzene Schokolade geträufelt wird. Die Schokolade verfestigt sich durch die Kälte und wird durch das Unterrühren mit dem Schaber in kleine Stückchen gebrochen. So weit das italienische Originalrezept aus Bergamo. Was unsere Tester bei unserer Blindverkostung vorfanden, nannte einer von ihnen „moderne Versionen“ von Stracciatella-Eis: Die Schokolade wurde bei allen Testmarken dem Eis schon als Stückchen zugegeben, oft war neben dem Milcheis auch Schoko-Creme zu finden.

Stracciatella-Eis in der Geschmacksprobe Mucci Selection (Aldi Süd), Premium Stracciatella, 1000ml/ca. 1,89 Euro

Cremissimo, Stracciatella, 900ml/ca. 3,49 Euro

Gut & Günstig (Edeka), Eiscreme Stracciatella, 1000ml/ca. 1,79 Euro

Landliebe, Eiscreme Stracciatella, 750ml/ca. 3,29 Euro

Mövenpick, Stracciatella Classico, 900ml/ca. 3,29 Euro Die Tester Oliver Coppeneur, Chocolatier, Patissier und Konditormeister. In seiner Schokoladen-Manufaktur in Bad Honnef werden hochwertige Schokoladen und Pralines hergestellt. Er testet zusammen mit seiner Mitarbeiterin Cora Richardson. Die Produktentwicklerin gewann gerade Silber beim „Großen Preis der Schokolade“.

Zweites Testteam: Catharina und Stephie, zwei Eisliebhaberinnen. Die Testergebnisse WDR WDR - Premium Stracciatella von Mucci Selection (Aldi Süd) Wie bei allen folgenden Eisproben wurde auch hier das Stracciatella nicht auf klassische italienische Art hergestellt: Die Schokolade wurde in Stückchen dem Eis zugegeben, nicht als geschmolzene Schokolade, wie Chocolatier Oliver Coppeneur sofort feststellt. Unabhängig davon beklagen unsere Tester, sei viel zu wenig Schokolade im Eis und die einzelnen Schokostückchen zu klein. Ansonsten sei das Eis „mehr oder weniger süß“ ohne „starkes Milcharoma“, urteilt der Chocolatier. WDR WDR - Stracciatella von Cremissimo Bei diesem Eis befinden sich viele Schokoröllchen oben auf dem Eis. „Die Schokolade gehört in ein Stracciatella-Eis und nicht obendrauf“, erklärt Oliver Coppeneur. Zudem sei Schokocreme ins Milcheis beigefügt worden. Trotzdem sind die Tester angetan: „Das sieht sehr schön schokoladig aus“, freut sich Stephie. Der Geschmack überzeugt: Das Eis sei weniger süß, „einen Tick herber“ und man schmecke „deutlich mehr Kakao-Note“, analysiert der Chef der Schokoladen-Manufaktur. „Dieses Fruchtige von der Schokolade kommt auch raus“, lobt Cora Richardson. Für die Profis kein Stracciatella-Eis, aber eine gelungene Interpretation. WDR WDR - Eiscreme Stracciatella von Gut & Günstig (Edeka) „Wenig Schokolade und superkleine Stückchen“ – schon der erste Anblick ernüchtert die Produktentwicklerin. Ihr Chef vermisst den „schokoladigen Charakter“. Vereinzelte große Stückchen können da nicht helfen: Die Schokolade schmecke „alt“, erläutert Eisliebhaberin Catharina. WDR WDR - Eiscreme Stracciatella von Landliebe Hier finden unsere Tester wieder Schokocreme im Milcheis – für die Produktentwicklerin ein „No Go“. Das andere Testteam ist von diesem Eis allerdings begeistert: „Knackige Schokostückchen und auch nicht zu klein“, beschreibt Catharina. Es schmecke richtig nach Milcheis „und auch die ganze Kombi mit den verschiedenen Schokostückchen“ sei „perfekt für den Sommer“, fügt sie an. WDR WDR - Stracciatella Classico von Mövenpick Auch hier finden die Tester wenige und kleine Schokostückchen mit zugefügter Schokocreme. Davon ist Cora Richardson gar nicht begeistert. Beim Geschmack kann das Eis auch nicht punkten: „Erst denkt man, es ist sehr süß und dann hinten raus so muffig“. Ähnliches Urteil bei den Eisliebhaberinnen: weder Eis noch Schokolade können die beiden überzeugen. Das Testergebnis Ein klassisches Stracciatella-Eis haben unsere Tester nicht gefunden, trotzdem erklären sie zwei zu Favoriten: Aufgrund der guten Schokolade gewinnt beim Team Coppeneur das Stracciatella-Eis von Cremissimo, bei den Eis-Fans liegt wegen des Milcheisgeschmacks Stracciatella von Landliebe vorne.