Wie gesund ist Dosenobst?

Ein Pfirsichkuchen im Winter oder bereits geschnittene Ananas ins Müsli oder den Nachtisch geben? Mit Dosenobst kein Problem! Auf den Konserven leuchtet uns das Obst in knalligen Farben entgegen, sieht frisch und supergesund aus. Was wirklich an Vitaminen und Nährstoffen drinsteckt und wie Sie treffsicher das gesündeste Dosenobst aus dem Regal in den Einkaufswagen legen - hier steht's!

Dose und Vitamine? Leider kein Traumpaar Dosenobst hat - das ist wohl jedem klar - deutlich weniger Vitamine als das frische Obst, nicht allein, weil viele Vitamine gerade unter der Schale stecken, die es nicht in die Dose schaffen. Was Vitamine auch nicht gerne mögen: Salzsäure und Natronlauge. Und genau damit werden zum Beispiel Pfirsiche, Aprikosen und Mandarinen geschält (damit das Weiße der Mandarine z.B. schön weggeht), bevor sie in die Dose wandern. Lange hält sich aber zu Beispiel Vitamin A - dieses Carotinoid macht auch die Farbe des Obstes aus. Damit die übrigen Vitamine nicht auch noch verschwinden, sollten die Dosen so kühl wie möglich (Keller, Abstellkammer) gelagert werden. Womit Dosenobst auch punkten kann: Mineralstoffe und Ballaststoffe. Die gehen durch die Lagerung nicht kaputt und nicht verloren. Hier steht im Fokus der Front das Kalium, was wichtig ist als Gegenspieler des Natriums zur Vorbeugung von Bluthochdruck sowie zur Gewährleistung einer guten Reizweiterleitung und damit zur Aufrechterhaltung der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Und wie finde ich das gesündeste Dosenobst im Supermarkt? Eine Schwachstelle von Dosenobst: Zucker. Davon findet man nämlich ziemlich viel in den Konserven, wenn man nicht richtig aufpasst. Denn Dosenobst ist nicht gleich Dosenobst. Tipps, damit Sie vom Dosenobst keinen Zuckerschock bekommen

Auf die Nährwerttabelle schauen; der Zuckeranteil sollte unter 10 Prozent betragen. Wenn er höher ist: Zurückstellen und nach einer weniger süßen Alternative schauen. Und auch auf der Vorderseite stehen schon Hinweise auf den Zuckergehalt: „gezuckert / Mit Zucker“ oder „leicht gezuckert“ muss nicht sein, schließlich ist Obst auch von Natur aus schon (teilweise sehr) süß. Deshalb eher zu Dosen greifen, auf denen „ungezuckert“ oder „im eigenen Saft“ steht. Übrigens, dieser … Saft ist super! Halt, Stopp, ja nicht wegschmeißen! Wenn es irgendwie geht, sollte man den Saft mit verwenden. Dann gerade Vitamin C und andere wasserlösliche Vitamine haben sich in diesem Wasser über die Lagerzeit hinweg gelöst. Einfach mit Wasser mischen und schon hat man eine leckere Fruchtschorle. Fruchtcocktail: 5 in 1, alles fein? Bei Obstkonserven, die aus mehreren Früchten bestehen und gegebenenfalls mit Marinade zusätzlich gewürzt sind, sollte man dringend auf die Zutatenliste achten. Oft werden hier Aromen oder andere geschmacksgebende Stoffe noch zusätzlich eingesetzt. Darauf sollte dann verzichtet werden. Deutlich geringere Gefahr in die Aroma-Falle zu tappen, hat man bei Obstkonserven einer Obstsorte. Die Qual der Wahl: Tiefkühl, Glas oder Dose? Erste Wahl: Frisches Obst Seien wir ehrlich: An frisches Obst kommt in punkto gesund und lecker nichts ran. Wenn man dann auch noch auf bio achtet und es sich leisten kann, ist das definitiv die beste Entscheidung.

Zweite Wahl: Tiefkühlobst Hier hat das Obst oft noch mehr Vitamine und auch vom Geschmack und den Aromen ist Tiefkühlobst dem frischen Obst oft am ähnlichsten.

Hier hat das Obst oft noch mehr Vitamine und auch vom Geschmack und den Aromen ist Tiefkühlobst dem frischen Obst oft am ähnlichsten. Dritte Wahl Wahl: Glas- oder Dosenobst Obst aus dem Glas hat den Vorteil, dass es weniger BPA (Bisphenol A) enthält, und zwar nur im beschichteten Deckel. Dieser Stoff ist wichtig, um die Beschichtung in den Dosen zu stabilisieren. Er ist allerdings gesundheitsgefährdend. Da in Obstkonserven jedoch kein Fett vorhanden ist und dieser Stoff sich am besten in Fett löst, ist die Belastung bei Konserven deutlich geringer als bei anderen Dosenprodukten. Trotzdem kann sich über die Monate BPA in den Dosen lösen. Deshalb: Einmal aufgemacht, sollte das Obst gleich in ein Schälchen wandern. In Sachen Vitamine gewinnt Dosenobst gegen das Glas: Da Glas durchsichtig ist, kann die Sonneneinstrahlung den Vitaminverlust des Obstes beschleunigen. Hier haben Dosen den Vorteil, dass die Früchte dunkel gelagert sind, weil keine Sonne bis zum Obst durchkommt.