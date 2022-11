Wie funktioniert der digitale Impfpass?

Der digitale Impfpass ist da, verfügbar in der Corona-Warn-App und als CovPass-App.

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung - auch der gelbe Impfpass wird seine Gültigkeit behalten. Laut Gesundheitsminister Spahn soll er bis Ende Juni für alle zur Verfügung stehen.

Wo bekommt man den digitalen Impfnachweis?

Schrittweise beginnen die Impfzentren und Ärzte jetzt mit der Ausstellung der Dokumente, sodass man sie vermehrt direkt nach der Impfung mitnehmen kann (gültig sind übrigens nur QR-Codes, die nach dem 10.06. erstellt wurden).

Bereits vollständig in Impfzentren Geimpfte bekommen den Impfnachweis als QR-Code (Impfzertifikat) in den meisten Bundesländern automatisch per Post oder über Online-Portale. Wer beim Arzt geimpft wurde, bekommt das Zertifikat dort. Für alle vollständig Geimpften gibt es außerdem die Möglichkeit, sich den QR-Code in einer Apotheke ausstellen zu lassen. Welche Apotheken in Ihrer Nähe mitmachen, können Sie über mein-apothekenmanager.de herausfinden.