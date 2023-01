Freya Verlag - Zero Waste Autor Shia Su Verlag: freya

Täglich kaufen wir Produkte, die nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach eingepackt sind. Müll ist ein gravierendes Problem unserer Zeit. Dieses Problem wächst - und damit auch die Müllberge.

Shia Su hat dem Verpackungsmüll den Kampf angesagt – und zwar sehr konsequent. Am Ende des Jahres passt ihr gesamter Müll in ein Einmachglas! Wie so etwas Unglaubliches möglich ist, erklärt sie in diesem Buch.