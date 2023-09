Mehr als 200.000 Menschen erkranken pro Jahr in Deutschland an einer Sepsis. Sie ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Was ist eine Sepsis, was sind die Warnzeichen und was kann man tun?

Sepsis - bei diesen Symptomen sollten Sie handeln SWR SWR - In Zusammenhang mit einer Infektion können als Frühsymptome der Sepsis auftreten: Fieber und/oder Schüttelfrost, erhöhte Atemfrequenz, erniedrigter Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz, veränderte Bewusstseinslage. Weiterführende Informationen: