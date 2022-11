Welches Schlemmerfilet Bordelaise schmeckt am besten?

Seit mehr als 50 Jahren ein Klassiker: das „Schlemmerfilet à la Bordelaise“. Der tiefgekühlte Fisch mit Kräuterpanade gehörten zu den ersten Fertigprodukten in Deutschland und kommt mittlerweile in Pappschalen statt bedenklichem Aluminium in den Backofen. Doch welches Schlemmerfilet schmeckt am besten - unsere Profitester haben teure Marken und günstige No-Name-Produkte probiert.

Produkte in der Geschmacksprobe Gut & Günstig (Edeka), Schlemmerfilet Bordelaise, 400g/1,99 Euro

Golden Seafood (Aldi), Schlemmerfilet Bordelaise, 400g/1,99 Euro

Ocean Sea (Lidl), Schlemmerfilet à la Bordelaise, 400g/1,99 Euro

Frosta, Schlemmerfilet à la Bordelaise, 360g/ca. 2,99 Euro

Iglo, Schlemmerfilet à la Bordelaise, 380g/ca. 3,19 Euro Die Tester Sternekoch Christian Sturm-Willms, Küchenchef im Restaurant „Yunico“

Lebensmittelexperte Nico Gaude, Verkaufsleiter im Feinkostmarkt „Frischeparadies“

Hobbyköchin Maja Wersuhn Die Testmethode Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Die Bewertungen Schlemmerfilet Bordelaise von Gut & Günstig (Edeka) WDR WDR - Der Fisch kommt geschrumpft aus dem Backofen, stellen unsere Tester fest. Dafür sei das Verhältnis von Fisch und Kruste gut: Der Fisch überwiege deutlich, weise allerding tranige Stellen auf. Bei der Geschmacksprobe fällt das Schlemmerfilet bei unseren Testern durch: der Fisch sei trocken und die Kuste matschig. Schlemmerfilet Bordelaise von Golden Seafood (Aldi) WDR WDR - Der Fisch schwimmt nach der Zubereitung in einer kleinen Fettlache. „Wer will so viel Fett essen, das ist ja eine Kalorienbombe“, beschwert sich Lebensmittelexperte Nico Gaude, erkennt aber auch Vorteile: Die Panade sei nicht zu dick und die Kräuter gut zu erkennen. „Der Fisch ist schön zart“, lobt Hobbyköchin Maja Wersuhn. „Die Kruste könnte ein bisschen crunchiger sein, aber vom Fisch her und vom Geschmack her, ist das auf jeden Fall keine schlechte Sache“, bilanziert Sternekoch Christian Sturm-Wilms. Schlemmerfilet à la Bordelaise von Ocean Sea (Lidl) WDR WDR - Diesmal schwimmt der Fisch in Fett – unsere Tester sind entsetzt: Eine „Fettbombe“, findet Sternekoch Christian Sturm-Wilms und Lebensmittelexperte Nico Gaude ergänzt: „Unglaublich, was ich da alles mitbezahle“. „Schmecken tut´s auch nicht“, beschwert sich der Sternekoch. Die Panade sei viel zu der kräftig für das Filet, „der Fisch kommt vollkommen zu kurz“, kritisiert der Lebensmittelexperte. Schlemmerfilet à la Bordelaise von Frosta WDR WDR - “Das ist eine Kruste, da hat man ja richtig Lust, reinzubeißen”, freut Hobbyköchin Maja Wersuhn. Wenig Fett, viele Kräuter, der erste Eindruck ist positiv. Allerdings moniert Lebensmittelexperte Nico Gaude die „üppige Panade“ im Verhältnis zum relativ dünnen Filet. Geschmacklich kann das Schlemmerfilet bei unseren Testern viele Punkte sammeln: die Panade habe Knack, der Fisch sei saftig und alles gut gewürzt – unsere Tester sind sehr zufrieden. Schlemmerfilet à la Bordelaise von Iglo WDR WDR - „Oh, das sieht ja fast aus wie im Gourmetrestaurant“, ist Sternekoch Christian Sturm-Wilms begeistert. Auch Lebensmittelexperte Nico Gaude ist vom äußeren Erscheinungsbild angetan: „Akkurat geschnitten, sauber Panade drauf, schön mit Grün, du hast ein bisschen Crunch hier oben drauf“, lobt er. „Von Fett kann ich hier gar nichts erkennen“, ergänzt Hobbyköchin Maja Wersuhn. Doch nach dem guten ersten Eindruck, werden die Erwartungen beim Probieren enttäuscht. Sehr viel Panade, fast mehr als Fisch, der auch noch recht trocken sei – das hatten sich unsere Tester anders vorgestellt. Der Testsieger WDR WDR - Klarer Favorit aller Tester ist das Schlemmerfilet von Frosta. „Die Panade ist knusprig, der Fisch saftig, zusammen hat es im Mund super gepasst“, fasst Lebensmittelexperte Nico Gaude stellvertretend zusammen.