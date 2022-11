Welches Salz soll ich verwenden?

Salz ist nicht gleich Salz. Auch beim gewöhnlichen Speisesalz gibt es Unterschiede: mit oder ohne Jod, Folsäure oder Fluorid. Bis hin zu teuren Gourmetsalzen ist die Auswahl groß. Doch nicht jeder Zusatz ist unbedingt nötig.

5 Fakten über Salz

1. Maximal 6 Gramm pro Tag

Zu viel Salz treibt den Blutdruck in die Höhe – und das ist ein Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall. Ein übermäßiger Salzkonsum steht außerdem in Verdacht Nierenschäden und Magenkrebs zu verursachen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat deshalb die Empfehlung für 6 Gramm Kochsalz pro Tag als maximale Menge festgelegt.

2. Jodiertes Speisesalz ist zu empfehlen

Da Jod nur in wenigen Lebensmitteln in größeren Mengen vorkommt und es in Deutschland aufgrund von Jodmangel verstärkt zu Schilddrüsenerkrankungen kam, wurde jodiertes Speisesalz erlaubt. Dieses ist somit zu empfehlen. Wer eine Schilddrüsenerkrankung hat, sollte allerdings vorher mit seinem Arzt Rücksprache halten.

3. Meersalz ist stärker mit Mikroplastik belastet

Das Umweltbundesamt hat 20 im Handel erhältliche Speisesalze auf Mikroplastik untersucht. Die Analyse im Auftrag von Klimaschutzministerium, Gesundheitsministerium und AGES zeigt, dass Meersalz stärker belastet ist als andere Salzarten. Auch gemahlenes Salz weist höhere Werte auf, die wahrscheinlich auf den Abrieb der Kunststoff-Mühlen zurückzuführen sind. Mikroplastik gelangt vor allem während der Gewinnung und Verarbeitung ins Salz oder aufgrund einer Verunreinigung der Salzquelle.

4. Rieselhilfen sind unnötig

Rieselhilfen verhindern das Verklumpen von Salz. Calcium- oder Magnesiumcarbonat, sowie Siliciumdioxid sind nicht zu beanstanden. Aber es gibt auch Zyanide, die kritisch gesehen werden können. Da das Verklumpen auch mit Hilfe von trockenem weißen Reis im Salzstreuer verhindert werden kann, sind Rieselhilfen als chemischer Zusatz unnötig.

5. Salz muss nicht teuer sein

Salz wird in vielen Variationen verkauft: mit Kräutern, als Rauchsalz aber auch farbig. Überall, wo Salz abgebaut wird, war mal in der Erdzeitentwicklung ein salziges Meer. Somit unterscheiden sich die Salzarten nur in einem sehr geringen Prozentsatz. Der Hauptbestandteil ist das Natriumchlorid. In den farbigen Salzen sind noch Spuren von anderen Mineralien enthalten. Aufgrund der geringen Menge an Salz, welches wir zu uns nehmen, spielen diese Mineralien für die Deckung unseres Haushaltes allerdings keine Rolle. Das ist also reine Geschmackssache. Und hohe Preise werden eher durch Marketing erzielt und haben kaum einen besonderen Nutzen.