Welcher Parmaschinken schmeckt am besten?

Luftgetrockneter Parmaschinken mit seinem mild-würzigen Geschmack ist eine echte Delikatesse aus Bella Italia. Sein rosarotes Fleisch weist eine feine Fettmaserung auf und ist mürbe in der Konsistenz. Der Schinken soll am Gaumen zergehen, ein wahrer Gaumenschmaus also. Doch kann diese hohen Ansprüche auch ein Schinken aus dem Supermarkt erfüllen - selbst wenn er aus der Region Parma kommt?

Die getesteten Parmaschinken* Citterio, Prosciutto di Parma, 70g /ca. 2,99 Euro

Cucina (Aldi Süd), Prosciutto di Parma, 100g/2,99 Euro

Casa Modena, Prosciutto di Parma, 70g /ca. 4,49 Euro

Dulano (Lidl), Prosciutto di Parma, 90g/2,69 Euro

Montorsi, Prosciutto di Parma, 70g /ca. 2,99 Euro * Bei allen Produkten handelt es sich um „echten“ Parmaschinken. Alle Packungen ziert die fünfzackige Krone des Herzogtums Parma, die vom Consorzio del Prosciutto di Parma vergeben wird. Die Tester Pino Bruno, Patron, Koch, Pizzabäcker und Gianni Navarra, Koch und Caterer aus Köln.

Anja Tanas, Ernährungswissenschaftlerin und WDR-Food-Expertin aus Köln.

Colette Borchardt, Hobbyköchin mit Faible für italienische Küche. Die Testmethode Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Die Testergebnisse WDR WDR - Prosciutto di Parma von Citterio Hauchdünn geschnitten, leichte Marmorierung, wenig Fettrand - der erste Anblick stimmt unsere Tester positiv. Auch geschmacklich überzeugt dieser Parmaschinken. Zart in der Konsistenz, mildes Aroma – „so wie die Italiener ihn mögen“, lobt Pino Bruno. WDR WDR - Prosciutto di Parma von Cucina (Aldi Süd) Mehr Fettrand, dafür weniger Schmelz und auch weniger Geschmack. „Man muss schon gut einatmen, Luft holen, die Zunge bisschen ansaugen, damit man hier überhaupt was schmeckt“, erläutert Anja Tanas. „Der ist definitiv trockener“, ergänzt Pino Bruno. WDR WDR - Prosciutto di Parma von Casa Modena Weder Form noch Farbe können hier unsere Tester überzeugen. Dunkle Stellen und viel mehr Fett in der Maserung stimmen zudem alle skeptisch. Weiteres No Go für einen Parmaschinken: dieser ist nicht hauchdünn geschnitten. Er wirkt „zäh“ laut der Ernährungswissenschaftlerin und hat für die Italiener „zu wenig Geschmack“. WDR WDR - Prosciutto di Parma von Dulano (Lidl) Farbe, Form und Schnitt – alles stimmt, meinen unsere Tester. Bei der Verköstigung sammelt er ebenfalls Pluspunkte: „Er zergeht auf der Zunge“, freut sich Colette Borchardt. „Er schmeckt würzig und nussig“ beschreibt der Patron. Für Anja Tanas ein vollmundiges Geschmackserlebnis. „Ein Traum von einem Parmaschinken“, begeistert sich die Hobbyköchin. WDR WDR - Prosciutto di Parma von Montorsi „Wieder was Hartes, Trockenes“, bemängelt sofort Gianni Navarra. „Verhältnismäßig dick geschnitten, es sind recht robuste Scheiben“, fügt die Ernährungswissenschaftlerin an. Trotzdem: Die beiden Italiener sind geschmacklich zufrieden mit diesem Parmaschinken. Er schmecke intensiv, loben beide. Für Anja Tanas geht dieser intensive Geschmack zu sehr in Richtung Schwein, er ist ihr zu „grobschlächtig“. Der Testsieger Mit den Stimmen der beiden italienischen Köche Pino Bruno und Gianni Navarra sowie von Anja Tanas gewinnt der Parmaschinken von Citterio. „Schön marmoriert, der Geschmack ist nussig-mild und vom Mundgefühl ist er zart, aber trotzdem fest“, resümiert die Ernährungswissenschaftlerin. „Der Geschmack war da, nicht trocken, saftig, würzig“, ergänzt Gianni Navarra. Für die Hobbyköchin Colette Borchardt liegt der Parmaschinken von Dulano (Lidl) vorne: „Würzig im Geschmack - der schmeckt einfach superlecker“, fasst sie zusammen.