Welcher Kokosghurt schmeckt am besten?

per Mail teilen

Kokosghurt ist eine vegane Joghurtalternative auf der Basis von Kokosnuss. Durch den Verzicht auf Kuhmilch ist der "Ghurt" laktosefrei. Obendrein soll er durch viele Vitamine, Mineralien und Nährstoffe gesund sein. Bleibt nur noch die Frage zu klären: schmeckt der Kokosghurt auch?

Test-Produkte

Alpro, Absolutely Kokosnuss, 350g/ca. 2,49 Euro

Happy Coco, Natural, 350g/ca. 2,79 Euro

Andros, So Good So Veggie, 400g/ca. 1,99 Euro

Alnatura, Kokos Natur, 400g/ca. 1,89 Euro

Harvest Moon, Coconut, 375g/ca. 3,99 Euro

Die Tester

Anja Tanas, Ernährungswissenschaftlerin und Food-Expertin.

Nico Gaude, Verkaufsleiter in einem Spezialmarkt für Feinkost.

Gina Bungart, Studentin mit Vorliebe für Müsli mit Kokosghurt.

Die Testmethode

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung

Die Testergebnisse

Alpro, Absolutely Kokosnuss

Schöner Glanz, tolle Cremigkeit – der erste Eindruck unserer Tester ist positiv. Auch geschmacklich überzeugt dieser Ghurt: „Der ist mild, ein bisschen kokosnussig und es schmeckt fast wie ganz normaler Joghurt“, freut sich Gina Bungart. Nico Gaude lobt zudem die Frische.

Happy Coco, Natural

Bröckelige, wabbelige Konsistenz – unsere Tester sind direkt wenig begeistert. „Da wurde scheinbar mit recht wenig Kokosmasse gearbeitet und dafür mit mehr Stärkepulver, deswegen wirkt das auch so geliert“, vermutet Anja Tanas. Den Geschmack beschreibt die Studentin mit „säuerlich, bisschen bitterer“. Für unsere Tester kein leckerer Kokosghurt.

Andros, So Good So Veggie

„Sieht schön glänzend aus, hat eine supercremige Konsistenz“, so der erste Eindruck von Anja Tanas. Allerdings gibt es beim Geschmack kein Happy End: „Das ist einfach nur Weißes ohne Geschmack“, beklagt Nico Gaude.

Alnatura, Kokos Natur

Bei diesen Kokosghurt gehen die Geschmacksurteile ein wenig auseinander. Während das Produkt der Studentin und dem Verkaufsleiter eher zu sauer ist, lobt die Ernährungswissenschaftlerin die „sehr leichte Kokosnote - so wie ich mir das wünsche.“

Harvest Moon, Coconut

Feste, wabblige Konsistenz – für Anja Tanas ein Anzeichen für eine Bindung mit Stärke. Hier sind sich alle Tester beim Geschmack einig: der Ghurt ist sehr säurelastig. „Wenn Du hier noch saure Beeren rein machst, hast du morgens sofort eine Sauerbombe“, befürchtet Nico Gaude. Zudem sei der Kokosgeschmack fast gar nicht da, ergänzt er.

Der Testsieger

Mit den Stimmen von Nico Gaude und Gina Bungart gewinnt der Kokosghurt von Alpro. „Er ist schön cremig und der Geschmack zwischen der Säuerlichkeit und Kokos hat mich überzeugt“, begründet der Feinkost-Profi. „Extrem lecker“ ergänzt die Studentin.

Vom tollen Kokosaroma schwärmt hingen Anja Tanas bei ihrem Favoriten, dem Ghurt von Alnatura.