Welche Himbeerkonfitüre ist die beste?

Marmelade ist nach Schokocreme der beliebteste Brotaufstrich der Deutschen. Rund 2 Kilo essen wir im Schnitt pro Jahr. Welche Himbeerkonfitüre am besten schmeckt? Unsere Tester haben fünf bekannte Marken probiert.

Himbeerkonfitüre in der Geschmacksprobe

Glück, Himbeerkonfitüre, 230g/ca. 2,44 Euro

Bonne Maman, Himbeerkonfitüre, 370g/ca. 2,73 Euro

Landliebe, Himbeerkonfitüre, 200g/ca. 1,65 Euro

D´Arbo, Himbeerkonfitüre, 225g/ca. 1,85 Euro

Schwartau, Himbeerkonfitüre, 340g/ca. 2,14 Euro

Die Tester

Feinkosthändlerin Anja Krips

Restaurantkritiker Carsten Henn

Die Schwestern Lina und Anne

Die Bewertungen

Himbeerkonfitüre von Glück

Schöner Glanz, gute fließende Konsistenz – der erste Eindruck unserer Tester ist positiv. Auch geschmacklich kann sie diese Konfitüre überzeugen: Süße und Säure seien gut abgestimmt und die Himbeere stehe im Vordergrund, erklären unsere Tester. „Schön fruchtig, viel Himbeere drin, schmeckt mir sehr gut“, fasst Feinkosthändlerin Anja Krips zusammen.

Himbeerkonfitüre von Bonne Maman

Erstes Manko: Die Konfitüre sei sehr „geleeartig“, also viel zu fest. Im Geschmack dominiert nur die Süße. „Das schmeckt wie eine Marmelade in einem schlechten Berliner“, beschwert sich Anne. „Pappig, pampig und sehr süß“, findet Feinkosthändlerin Anja Krips.

Himbeerkonfitüre von Landliebe

„Ich gehe mit dem Löffel in die Konfitüre – da ist richtig Widerstand“, wundert sich Restaurantkritiker Carsten Henn. Wieder eine zu feste Konsistenz für unsere Tester. Geschmacklich steht die Süße klar im Vordergrund, „die Himbeere kommt erst ziemlich spät, bemängelt der Restaurantkritiker. Weder Konsistenz noch Geschmack können unsere Tester überzeugen.

Himbeerkonfitüre von d´arbo

Sehr nahe dran am Gelee und keine Kerne – unsere Tester sind auf dem ersten Blick wenig begeistert. Der Geschmack überzeugt Restaurantkritiker Carsten Henn hingegen vollends: „Das ist eine sehr gute Himbeernote“. „Was mich am meisten stört ist die Konsistenz, da kann der Geschmack noch so gut sein“, widerspricht Lina.

Himbeerkonfitüre von Schwartau

„Konsistenz eher dick als dünn“, bemerkt Feinkosthändlerin Anja Krips sofort. Nicht nur die Beschaffenheit, auch der Geschmack kommt bei unseren Testern nicht gut an: zu süß sei die Konfitüre und „zu wenig himbeerig“, bemängelt Anne. „Das ist eher so eine müde Himbeere, die legt sich in die hinterste Ecke des Gaumens und will gefunden werden“, fasst Restaurantkritiker Carsten Henn zusammen.

Der Testsieger

Mit den Stimmen von Anja Krips sowie Anne und Lina gewinnt die Himbeerkonfitüre von Glück. „Die Farbe stimmt, die Konsistenz ist wunderbar sämig und der Geschmack ist frisch, himbeerig, köstlich“, erläutert Feinkosthändlerin Anja Krips. Restaurantkritiker Carsten Henn votiert für die Konfitüre von d´arbo, weil für ihn hier die Himbeernote am stärksten rauskam.