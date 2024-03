per Mail teilen

Weite Wege wandern Autor: Christine Thürmer Verlag: Malik

Über 45.000 Kilometer ist sie schon durch die ganze Welt gewandert. In ihren Büchern schreibt sie darüber, in ihrem neuen Ratgeber berichtet sie offen und ehrlich von ihren Erfahrungen – im Guten wie im Schlechten. Das macht wahnsinnig viel Lust es ihr gleich zu tun, mal alles loszulassen und loszulaufen und manch Fehler bleibt einem dank ihrer ehrlichen, hilfreichen Infos dann hoffentlich erspart!

Autorin Thürmer weckt damit in uns die „Wanderlust“ und das ohne Kitsch, hilft bei der Vorbereitung, den Reisekosten, empfiehlt Strecken und gibt Geheimtipps. Motivierend, inspirierend, informativ und spannend – lesenswert selbst für dann bald ehemalige Couchpotatoes!