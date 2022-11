Weihnachtspost richtig versenden

Post- und Paketdienste haben gerade vor Weihnachten Hochsaison und da kann es schon mal vorkommen, dass eine Lieferung nicht ankommt, verloren geht oder beschädigt wird. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam weiß, was Sie beim Bestellen und Versenden Ihrer Weihnachtsgeschenken beachten sollten.

1. Ich habe etwas im Internet bestellt. Wer haftet, wenn mein Paket nicht ankommt?

Wenn ich etwas bei einem gewerblichen Händler bestelle und das nicht ankommt, haftet der Händler. Der muss dafür sorgen, dass die Ware bei mir als Käufer unbeschädigt ankommt.

Wenn ich etwas bei einer Privatperson kaufe, also zum Beispiel über Kleiderkreisel oder eBay, trage ich das Risiko selbst. Der Verkäufer muss dann nur nachweisen, dass er das Paket überhaupt abgeschickt hat, also er muss den Sendungsbeleg vorlegen.

2. Wie ist das bei versicherten Paketen?

© Colourbox.com -

Bei versicherten Päckchen oder Paketen haftet dann das Transportunternehmen, also zum Beispiel DHL oder Hermes. Das gilt bis zu einem bestimmten Betrag, bei DHL zum Beispiel bis 500 Euro. Da hat jedes Unternehmen aber eigene Regelungen, nach denen man sich richten kann.

Auch wenn man Second-Hand-Klamotten über Kleiderkreisel kauft, kriege ich die Kosten bei einem versicherten Paket erstattet. Man kann zum Beispiel den Kaufbeleg von Paypal oder einen Kontoauszug vorlegen. Ein weiterer Tipp: einen Screenshot von der Produktanzeige machen.

3. Ist es ratsam, Geld zu verschicken?

Grundsätzlich rät die Deutsche Post davon ab, Bargeld zu verschicken. Eine Ausnahme gilt jedoch für Geld bis zum Wert von 100€, wenn die besondere Versandart „Einschreiben Wert“ gewählt wird. Die kostet 4,30€ extra, dafür greift dann aber ein Versicherungsschutz. Wichtig: Sobald ich mehr Bargeld verschicke als 100€, greift der Schutz nicht mehr

4. In Zeiten von Corona wird immer mehr kontaktlos zugestellt. Darf der Bote das Paket einfach vor die Haustür stellen?

Getty Images Thinkstock -

Bei kontaktloser Zustellung muss ich nicht mehr unterschreiben, dass das Paket angekommen ist. Das macht der Zusteller selbst. Oder ich unterschreibe auf dem Paket und Zusteller macht ein Foto davon. Im Zweifelsfall muss aber der Händler beweisen, dass er das Paket zugestellt hat.

Der Bote darf das Päckchen jedoch nicht einfach vor die Haustür legen oder auf den Balkon werfen, ohne dass ich davon weiß. Als Kunde muss ich über eine Mitteilung im Briefkasten darüber benachrichtigt werden, wo sich das Paket befindet.

5. Darf es beim Nachbarn abgeben werden?

Eigentlich dürfen Zusteller die Pakete auch nicht einfach beim Nachbarn abgeben, wenn ich nicht vorher eingewilligt habe. Dennoch ist es gängige Praxis und funktioniert in den meisten Fällen ja auch. Wenn ich das nicht will, sollte ich das vorher bei der Bestellung schon angeben.

Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Paketzustellers muss sich außerdem klar ergeben, wer alles als „Nachbar“ zählt. Dabei kommt es auf die konkrete Wohngegend an, welches Gebiet noch als Nachbarschaft gilt. In einer Siedlung mit Einfamilienhäusern können regelmäßig noch die nächsten 2-4 Häuser zur Nachbarschaft zählen. Das sieht bei Hochhäusern schon wieder anders aus: Da sind grundsätzlich nur die Bewohner des gleichen Hauses „Nachbarn“

6. Woran erkenne ich, ob es sich um einen „Fakeshop“ handelt?

Online-Shops sind verpflichtet, auf ihrer Internetseite unter anderem den Firmennamen, die geographische Adresse und eine E-Mailadresse ständig verfügbar zu halten.

Bevor Sie im Internet etwas bestellen, sollten Sie sich über die Identität Ihres zukünftigen Geschäftspartners informieren. Schließlich kann es mal sein, dass mit der Bestellung etwas schiefläuft und Sie mit dem Verkäufer nach Vertragsschluss in Kontakt treten wollen. Damit Ihnen dies jederzeit möglich ist, sind Betreiber von Online-Shops verpflichtet, auf ihrer Internetseite unter anderem den Firmennamen, die geographische Adresse und eine E-Mailadresse ständig verfügbar zu halten. Gegebenenfalls ist auch eine Telefonnummer anzugeben.

Handelt es sich um eine juristische Person wie zum Beispiel eine GmbH, muss zudem der Vertretungsberechtigte angegeben sein. Genannt werden muss gegebenenfalls auch die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie das Handelsregister, in das sie eingetragen ist, sowie die konkrete Registernummer. Die genannten Angaben zur Identität des Anbieters müssen auf den Internetseiten leicht erkennbar und stets unmittelbar erreichbar sein. In der Regel sind sie über Verknüpfungen (Links) wie "Impressum", "Kontakt" oder "Über uns" aufrufbar. Finden Sie auf der Homepage keine Adresse oder nur eine Postfachadresse, sollten Sie misstrauisch sein und von einer Bestellung besser Abstand nehmen.

Ein nicht vorhandenes Impressum ist immer ein No-Go! Doch so leicht machen es einem längst nicht alle Fake-Shops. Wenn ein Impressum zu finden ist, muss es u. a. die Adresse, einen Vertretungsberechtigten und eine E-Mail-Adresse enthalten. Außerdem - soweit vorhanden - einen Verweis auf das Handelsregister mit entsprechender Nummer. Letzteres kann im Zweifel genauer überprüft werden.

7. Bei wem lege ich Beschwerde ein, wenn ein Paket beschädigt ist oder wochenlang nicht kommt?

Auf jeden Fall kann ich mich an den gewerblichen Händler selbst wenden. Der haftet ja dafür, dass die Ware unbeschädigt ankommt. Dann kann ich noch einen Nachforschungsantrag bei dem Versandunternehmen stellen. Außerdem gibt es noch den „Verbraucherservice Post“ der Bundesnetzagentur, also der Regulierungsbehörde für die Post- und Paketbranche. Das kann man machen, wenn alles andere erfolglos war. Der Verbraucherservice wendet sich dann direkt an die Postunternehmen.

Außerdem kann man sich auch immer an die Verbraucherzentrale wenden. Bei besonders schlimmen Verstößen verklagt diese dann den Paketdienstleister, wenn ich damit einverstanden bin.