So gesund sind Nelke, Anis & Co.

Zimt: Die braune Rinde des Zimtbaumes wird bei uns meist gemahlen verwendet. Aus der Rinde wird auch das ätherische Zimtöl, das in der Naturheilkunde wegen seiner desinfizierenden, auch stimulierenden und durchblutungsfördernden Wirkung eingesetzt wird. Der natürliche Aromastoff Cumin steht allerdings im Verdacht, bei hochdosierter Einnahme Krebs auszulösen. Bei normalem Verzehr besteht keine Gefahr (nicht mehr als mehrere Teelöffel pro Tag). Zimt kommt in unterschiedlichen Qualitäten in den Handel, zu den besten zählt der echte Ceylon-Zimt aus Sri Lanka. Er enthält deutlich weniger Cumarin als Cassia-Zimt, der hauptsächlich aus Südostasien und China stammt.