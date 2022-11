Was tun, wenn der Adventskranz brennt?

Trockene Tannen-Nadeln und Kerzen - das kann auch schnell schief gehen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie vorbeugen, wie Sie einen brennenden Adventskranz richtig löschen, und wann Sie die Feuerwehr rufen sollten.

Wie lösche ich einen brennenden Adventskranz?

Im Idealfall sollten Sie in der Nähe des Adventskranzes einen Eimer Wasser stehen haben. Ein sogenannter "Entstehungsbrand" kann damit einfach gelöscht werden, ohne allzu großen Schaden anzurichten. Das ist immer dann der Fall, wenn lediglich der Adventskranz brennt und noch keine anderen Gegenstände.

Wichtig: Es muss schnell gehen, denn die ausgetrockneten Nadeln fangen sehr schnell Feuer. Man hat also in der Regel keine Zeit mehr, einen Eimer zu holen und mit Wasser zu füllen.

Wann ist es Zeit, die Feuerwehr zu holen?

Wenn bereits andere Möbelstücke oder Gardinen brennen, sollten Sie nicht mehr selbst löschen, sondern die Feuerwehr rufen. Das gleiche gilt, wenn der Raum bereits verraucht ist und Sie sich selbst in Gefahr bringen. Nachdem Sie den Notruf an die 112 abgesetzt haben, sollten Sie die Wohnung verlassen. Dabei sollten Sie unbedingt auch andere Mitbewohner im Haus informieren und warnen sowie die Türen schließen, wenn dies gefahrlos möglich ist.

Wie setze ich einen Notruf richtig ab?

Europaweit erreichen Sie unter der Rufnummer 112 den Rettungsdienst. Das klappt auch vom Handy aus. Dabei sollten Sie folgende Informationen übermitteln: Wo genau ist es geschehen? Was ist passiert? Welche Verletzungen oder Erkrankungen liegen vor? Wie viele Verletzte oder Betroffene gibt es? Danach warten Sie auf Rückfragen. Wichtig ist, dass Sie zuerst den Ort nennen, damit die Feuerwehr weiß, wohin Sie fahren muss, falls das Gespräch abreißt.

Wie kann ich einem brennenden Adventskranz vorbeugen?

Wer einen frischen Kranz kauft, investiert auch in den Brandschutz. Je älter und ausgetrockneter ein Adventskranz ist, desto schneller fängt er Feuer. Deko wirkt dabei häufig wie Brandbeschleuniger. Kerzen und Gesteck sollten immer standfest aufgestellt werden, und es sollten sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe der Flamme befinden. Die brennenden Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen!

Am besten ist es, wenn Sie selbstlöschende Kerzen verwenden. Diese erkennen Sie an einer Aluminiumscheibe im Boden. Brennt die Kerze ganz ab, erlischt die Flamme automatisch, ohne dass der Adventskranz in Brand gerät. In jedem Fall ist es ratsam, Löschmittel in der Nähe des Adventskranzes bereitzustellen. Ein Eimer Wasser genügt normalerweise. Ein Rauchmelder kann Bewohner warnen, falls man den Brand doch einmal nicht direkt bemerkt.