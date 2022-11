Glück und Glas – wie leicht bricht das. Gläser gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Zum klassischen Wasserglas nutzen wir beispielsweise zusätzlich noch Weingläser, Biergläser, Sektgläser oder Schnapsgläser. Wie genau dieser Alltagsgegenstand aber in Form gebracht und produziert wird, schaut sich unser Reporter Christian Link für Sie mal genauer an. Denn die Vereinten Nationen haben 2022 zum „Internationalen Jahr des Glases“ ausgelobt. mehr...