Vanille-Körperöl für die Sinne

Im Winter wollen wir es uns zu Hause besonders gemütlich und schön machen. Melanie Wenzels Vanille-Körperöl ist wärmend, entspannend und spricht durch den wunderbaren Duft alle Sinne an.

Sie brauchen:

50 ml Mandelöl

50 ml Jojobaöl

1/2 Vanilleschote

1/2 Zimtstange

3-5 Tropfen ätherisches Vanilleöl, je nach gewünschter Intensität

So geht's:

Geben Sie das Mandel- und Jojobaöl in eine kleine Flasche. Schneiden Sie die halbe Vanilleschote längs auf und geben Sie sie zusammen mit der Zimtstange in die Flasche zu den Ölen und achten Sie darauf, dass sie vollkommen mit Öl bedeckt sind. Stellen Sie die Flasche für 2 Wochen an einen warmen Ort (z.B. auf die Heizung) und schütteln Sie den Inhalt zwischendurch. Seihen Sie das Öl durch ein Sieb oder einen Teefilter ab und fügen Sie ggf. noch das ätherische Vanilleöl hinzu.

Tragen Sie das Öl nach dem Duschen oder Baden auf die noch feuchte Haut auf und massieren Sie es etwas in die Haut ein.

Haltbarkeit: ca. 6 Monate