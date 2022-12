Übungen für die Schulter

per Mail teilen

Ob bei der Handarbeit oder vor dem Computer - gerade bei sitzenden Tätigkeiten sind die Schultern beansprucht. Hinzu kommt im Winter die Kälte, die die Gelenke zusätzlich belastet. Sporttherapeut Stephan Müller zeigt 3 Übungen zur Mobilisierung und Stärkung der Schulter.

Übung 1: Arme nach oben strecken und im Anschluss hinter den Kopf führen

Diese Übung hilft bei der Stabilisierung und der Körperöffnung für den Alltag.

Wiederholen Sie die Übung 10x!

Übung 2: Schulter mit einem Tennisball behandeln und entspannen

Mit dieser Übung können Sie Schmerzpunkte in der Schulter selbst behandeln und die Schulter nach hoher Belastung entspannen.

Setzen Sie einen Tennisball (oder einen anderen Ball, zur Not auch zusammengeknülltes Papier) auf einen Schmerzpunkt oder eine Stelle, an der es sich eher unangenehm anfühlt. Lassen Sie den Ball dort mit etwas Druck kreisen.

Nach etwa 30 Sekunden die Schulter wechseln.

Übung 3: Dehnung und Brustkorböffnen mit einem Besenstiel

Diese Übung stabilisiert die Schulter und macht die Schulter beweglicher für den Alltag. Halten Sie dafür einen Besenstiel hinter dem Rücken, die Hände greifen von hinten nach vorne. Versuchen Sie dann, den Besenstiel etwas vom Körper wegzudrücken.

Diese Übung 2x 20-30 Sekunden halten.