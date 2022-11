Trocknerbälle und Fleckenspray selbst gemacht

per Mail teilen

Ob Eis, Erdbeeren oder Kaffee - ein Malheur ist schnell passiert. Mit einem selbst hergestellten, wirkungsvollen Fleckenspray ist das aber halb so wild. Und wir haben eine umweltfreundliche Alternative zu Trocknertüchern für Sie.

Eine umweltfreundliche und wirkungsvolle Alternative zu den Chemiekeulen aus dem Drogeriemarkt einfach und kostengünstige selbst hergestellt.



Das brauchen Sie dafür:

25ml 40 prozentigen Alkohol (klar) – zum Beispiel günstigen Korn oder Wodka

35ml flüssige Gallseife (gibt es in jedem Drogeriemarkt)

150ml Wasser (still)

Waage

Messbecher

Leere Sprühflasche und Etikett

Und so geht es: Geben Sie alle Zutaten in den Messbecher. Mithilfe der Küchenwaage können diese geringen Mengen besser abgemessen beziehungsweise abgewogen werden. Geben Sie die abgemessenen Flüssigkeiten in eine leere Sprühflasche. Nun noch mit einem Etikett beschriften. Schütteln Sie die Sprühflasche vor jedem Gebrauch, falls sich etwas abgesetzt haben sollte.

Fazit: 100ml selbst hergestelltes Fleckenspray kosten Sie 21 Cents (Kosten für Gallseife und Alkohol), 100ml eines Markenprodukts rund 3,90 Euro. Das ist eine kräftige Ersparnis.

Trocknerbälle als umweltfreundliche Alternative

Die selbst gemachten Trocknerbälle sind eine umweltfreundliche Alternative zu den industriell hergestellten Trocknertüchern. Sie ersetzen die Funktion von Weichspüler, sind jedoch ohne Tenside und Konservierungsstoffen. Dadurch werden die Gewässer nicht unnötig belastet. Zudem sind sie um einiges kostengünstiger als die Chemiekeulen aus dem Discounter.

Das brauchen Sie dazu:

Filzwolle aus reiner Schurwolle, Farbe weiß / beige, 50g

Wollnadel

Schere

Strumpfhose

Ätherisches Öl (z.B. Lavendel)

Baumwollsäckchen zur Aufbewahrung der Trocknerbälle

Und hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Bildergalerie:

Geben Sie zu jedem Trocknergang die Bälle hinzu. Die Trocknerbälle geben der gewaschenen Wäsche einen natürlichen frischen Duft, wirken antistatisch und verringern ein Knittern der Wäsche im Trockner.

Bewahren Sie die Bälle an einem luftdurchlässigen Ort auf, zum Beispiel in einem Baumwollsäckchen. Nach Belieben können Sie jederzeit ein paar Tropfen ätherisches Öl auf die Trocknerbälle geben.