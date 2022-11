Top 3 der lästigsten Unkräuter

Der Geschmack von Giersch erinnert ein wenig an Karotten. Die Pflanze enthält viel Vitamin C und kann roh im Salat gegessen oder wie Spinat zubereitet werden. Giersch ist auch in Gärten verbreitet bzw. als kaum beherrschbares Gartenunkraut gefürchtet. Weil die Pflanze "in freier Wildbahn" mit dem giftigen gefleckten Schierling verwechselt werden könnte, ist es für Wildkräuter-Unkundige sicherer, Giersch aus dem eigenen Garten zu ernten. Kennzeichnend für Giersch ist der dreieckige Querschnitt d…

SWR SWR - Diane Scherzler