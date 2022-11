Tipps gegen den Schweißgeruch

Tipp 3: Essig oder Zitronensäure zugebenAuch Essig oder Zitronensäure mögen die Bakterien nicht. Am besten behandelt man die Wäsche damit vor, indem man sie in eine Schüssel mit warmem Wasser legt, dem ein Glas Haushaltsessig zugefügt ist. In ganz hartnäckigen Fällen kann man auch noch etwas Essig mit in die Waschmaschine geben. Zitronensäure hat einen ähnlichen Effekt, riecht aber angenehmer als Essig. Und bei heller Kleidung verschwinden damit ganz nebenbei noch die hässlichen gelben Schweißr…

Colourbox.de -