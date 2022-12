Tipps für die perfekte Wäsche

Waschmittel dosieren: Ist zu wenig Waschmittel in der Maschine, wird die Wäsche ggf. nicht sauber. Ist zu viel Waschmittel in der Maschine belastet das die Umwelt und ihren Geldbeutel. Zudem können sich Waschmittelreste in der Maschine und an den Textilien absetzen und auf diesen unschöne Spuren hinterlassen. Informieren sie sich über den Wasserhärtegrad in ihrem Ort / Stadtteil. Gehen Sie bei der Dosierung dann von einer normalen Verschmutzung aus, können sie nichts mehr falsch machen.

