Sie sind in der Regel saftig und oft ein bisschen scharf. Die kleinen rot-weißen Radieschen werden meistens roh gegessen. Sie machen sich gut in grünen Salaten oder auf Brot als Dekoration. In Frischkäse oder Quark sorgen sie für ein pikantes Aroma. Radieschen sind zwar klein, aber in Sachen Gesundheit gehören sie zu den ganz Großen! Viel Wasser, wenig Kalorien aber einiges an Mineralstoffen und Vitaminen enthalten sie. Also: einfach mal öfter in ein Radieschen beißen!

