Tipps für den Kerzenkauf

Advent, Advent ein Lichtlein brennt - so einfach, so gut. Nur: Welches Lichtlein dann am Ende auf dem Adventskranz oder in der Wohnung brennt, das ist oftmals eine schwerere Frage. Welches Kerzenmaterial welche Vorteile hat, auf welche Labels Sie beim Einkauf schauen können und welche Sicherheitstipps es gibt, damit Sie das Kerzenlicht genießen können haben wir uns für Sie genauer angeschaut!

1. Das richtige Material Colourbox.de - Meistens entscheidet der Preis, welche Kerze wir kaufen. Nur: Die billigste Kerze ist auf lange Sicht nicht die beste Option für unseren Geldbeutel. Denn je nach Material brennen Kerzen länger oder kürzer. Und auch der Umwelt können wir mit unserem Kerzenkauf etwas Gutes tun - wenn wir zum richtigen Material greifen: Paraffinkerzen:

Bestehen meist aus Hartparaffin. Dieses entsteht als Nebenprodukt bei der Erdölproduktion. Oft die billigste Wahl, aber keine wirklich umweltfreundliche Alternative. Und: Paraffin-Kerzen sind keine großen Fans von Hitze: Sie schmelzen bei etwa 55 Grad Celicus - wichtig zu wissen, wenn man den Adventskranz neben dem Ofen aufstellen will... Stearinkerzen:

Werden überwiegend aus pflanzlichen und tierischen Fetten wie Palmöl, Soja oder Raps hergestellt. Dies sind nachwachsende Rohstoffe, weshalb die Kerzen als CO2-neutral gelten. Palmöl steht aber bei vielen Umweltschützern in der Kritik, da für den Anbau große Flächen Urwald gerodet werden. Stearin-Kerzen können warme Temperaturen besser ab (schmelzen erst bei circa 65 Grad), brechen dafür aber leichter, wenn sie z.B. auf den Boden fallen.

Vorteil: Brennen oft langsamer als Paraffin-Kerzen, halten also länger und rußen weniger.

Bio-Stearin: Sind aus nachhaltig angebautem Palmöl und müssen ein RSPO-("Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl") Siegel tragen. Bienenwachskerzen: SWR Thinkstock - Sind eine umweltfreundliche Alternative zu Paraffinkerzen. Oftmals auch teurer, da der natürliche Rohstoff begrenzt ist. Die Flamme ist oft relativ klein, da das Wachs zähflüssiger ist und am Docht schwerer hochsteigt. Achtung beim Kauf vor Pestiziden (Am besten beim Imker des Vertrauens kaufen) Bio-Kerzen:

werden zu 100% aus heimischen, nachwachsenden und gentechnisch unveränderten Pflanzenölen hergestellt. 2. Wie Sie eine gute Kerze im Laden erkennen Schwer ist Trumpf:

Wenn Sie zwei gleichgroße Kerzen haben, greifen Sie immer zu der, die schwerer ist - diese brennt meist länger. Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. - RAL-Gütezeichen

Hat eine Kerze dieses Siegel, deutet das auf eine schadstoffarme Verbrennung hin. Die Kerze ist also geprüft worden und gefährdet unsere Gesundheit nicht. Außerdem ist geprüft worden, dass die Kerze nicht tropft sowie ruß- und raucharm ist. Integrierter Brennschutz

Schauen Sie beim Kauf von Kerzen, ob diese am Boden ein Metallplättchen haben. Dieses gilt als Brennschutz und sorgt dafür, dass die Kerze bis zum Ende einen festen Stand hat. 3. Kerzen? Na sicher, aber... SICHER! Kerzen sind schön, aber sie sind trotzdem offene kleine Feuerstellen. Deshalb gilt: Kerzen nie zu nah an Vorhänge oder Zweige stellen

Kerzen immer auf einen nicht brennbaren, kippsicheren Boden oder Untersetzer stellen.

Achtung, wenn Sie Kinder oder Haustiere haben!

Kerzen am Adventskranz immer mit mindestens 10 Zentimeter Abstand aufstellen, sonst bringen sie sich gegenseitig zum Schmelzen.

Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen! Dann lieber auf LED-Kerzen umstellen