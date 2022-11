Teilverkauf einer Immobilie: empfehlenswert?

Wer eine Immobilie besitzt und sich im Alter noch etwas gönnen möchte, für den ist vielleicht ein Teilverkauf etwas. Aber wo lauern Fallstricke? Hier erfahren Sie es!

Nach Teilverkauf gehört einem das Haus nicht mehr allein

Bei einem Teilverkauf verkauft man bis zur Hälfte seiner Immobilie. Der Käufer wird dann (stiller) Miteigentümer der Immobilie. Sie bekommen also schnell Geld und bleiben zumindest zu 50 Prozent selbst Eigentümer. Zusätzlich können Sie sich noch bis zu Ihrem Lebensende mit einem Wohn- oder Nießbrauchsrecht absichern, damit Sie nicht irgendwann ausziehen müssen.

Der Haken beim Teilverkauf: Die "Miete"

Beim Teilverkauf sind die Käufer meist Investoren. Und die lassen sich das Recht, dass der Verkäufer noch bis zu seinem Lebensende im Haus oder der Wohnung bleiben darf, bezahlen.

Man zahlt dann so eine Art Miete, ein sogenanntes Nutzungsentgelt. Unabhängig davon, ob man tatsächlich darin wohnt oder nicht. Das sind im Jahr ungefähr 3 bis 4 Prozent von dem, was der Investor für seinen Anteil bezahlt hat. Man bekommt also nicht nur Geld für den Verkauf, sondern muss monatlich einen Teil für sein Nutzungsrecht wieder zurückzahlen.

Für wen ist ein Teilverkauf interessant?

Wer alleinstehend und ohne Erben ist oder nichts vererben möchte, kann seine Immobilie in Geld umwandeln, um sich beispielsweise mehr gönnen zu können.

Interessant kann es auch für Menschen sein, die zwar eine Immobilie haben, denen aber nicht genug Geld zum Leben bleibt.

Menschen, die gerade zum Beispiel aufgrund von Krankheit, Scheidung oder Tod des Lebensgefährten in Geldnot geraten sind und die einen größeren Geldbetrag brauchen, sollten sich eher über ein Darlehen mit Grundschuld informieren, solange die Zinsen noch relativ günstig sind.

Unbedingt ein Wohn- oder Nießbrauchsrecht vereinbaren!

Wer bis zu seinem Lebensende in seinem Haus oder der Wohnung bleiben will, sollte sich unbedingt im Grundbuch ein Nießbrauchsrecht bis zum Lebensende eintragen lassen. Also nicht nur im Vertrag, sondern auch im Grundbuch!

Ein solches Nießbrauchsrecht hat den Vorteil, dass man die Wohnung oder das Haus auch vermieten darf - zum Beispiel wenn man sich entscheidet, doch irgendwann zu seinen Kindern oder ins Wohnheim zu ziehen. So bekommt man dann weiterhin die Mieteinnahmen dafür aufs Konto.

Wer nach einem Teilverkauf die Reparaturen zahlen muss

Das hängt natürlich vom Vertrag ab – und der ist sehr komplex und für einen Laien eigentlich gar nicht überschaubar! In den meisten Verträgen steht, dass der Teilverkäufer die Instandhaltungskosten weiterhin selbst zahlen muss.

Geht also beispielsweise die Heizung oder ein Fenster kaputt, muss dies komplett selbst gezahlt werden, obwohl einem nur noch ein Teil des Hauses gehört. Außerdem muss man sich selbst darum kümmern, dass ein Handwerker oder eine Handwerkerin kommt.

Achtung: Kann man irgendwann die Reparaturen nicht mehr stemmen, sehen manche Verträge vor, dass der Verkäufer die Immobilie zwangsversteigern darf.

Vor- und Rückkaufsrecht beim Teilverkauf

Natürlich kann im Vertrag ein Vor- oder Rückkaufsrecht eingeräumt werden. Das sollte man allerdings im Grundbuch eintragen lassen. Dann kann man seine Immobilie zum Marktwert wieder zurückkaufen. Allerdings verlangen manche Anbieter noch eine extra Provision dafür, die bei bis zu 6,5 Prozent des Verkaufspreises liegen kann.

Teilverkauf: Wer erbt?

Erbt jemand das Haus, an dem Ihnen beispielweise nur noch 60 Prozent gehören, kann er den Anteil natürlich verkaufen. Die Frage ist nur, wer nur einen 60 Prozent-Anteil an einem Haus kauft. Spielt der Investor mit, kann es auch komplett verkauft werden, das lässt sich der Investor dann nochmals extra bezahlen.

Kein Teilverkauf ohne Anwalt und Notar

Wer sich für einen Teilverkaufsvertrag entscheidet, sollte sich Rat beim Anwalt oder einer Verbraucherzentrale holen. Zusätzlich sollte noch ein Immobiliengutachter hinzugezogen werden, der den Verkaufswert berechnet.

Auf jeden Fall alles gut durchrechnen und auch den Vertrag prüfen lassen! Denn steht der Investor erst mal im Grundbuch, wirds schwer, das wieder rückgängig zu machen.

Fazit zum Teilverkauf

Wer im Haus bleiben will und zusätzlich das monatliche Nutzungsentgelt zahlen kann, für den kann ein Teilverkauf vorteilhaft sein. Aber auch für Menschen, die zum Beispiel keine Erben haben und ihr Geld, das sie in die Immobilie gesteckt haben, zu Lebzeiten wieder rausholen wollen. Man kommt so relativ schnell an Geld und das zum aktuellen Marktwert.

Allerdings ist es eine relativ teure Variante, denn der Investor lässt sich das Wohnrecht auch wieder bezahlen und es kommen oft noch einige Zusatzkosten dazu.

Also: Unbedingt über Alternativen nachdenken - wie einen Kredit aufs Haus aufzunehmen oder zu verkaufen und sich ein Nießbrauchsrecht vorzubehalten.