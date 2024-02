Strahlend bunt und gesund

Zitrusfrüchte zählen im Winter zu den beliebtesten Obstsorten. Sie strahlen uns förmlich an in ihren leuchtenden Farben. Dabei sehen sie nicht nur gut aus, sondern sind auch noch unheimlich gesund.

Zitrusfrüchte sind ein sehr wertvolles Obst. Alle Sorten enthalten eine Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen, allen voran der Stoff „Limonen“. Er gehört zur Gruppe der Terpene. In zahlreichen Studien wurde belegt, dass Terpene-Verbindungen bei fast allen Krebsarten hemmend wirken.

In aktuellen Studien wird erforscht, ob diese Stoffe sogar als neues Mittel im Rahmen einer Chemotherapie begleitend eingesetzt werden können.

Die sekundären Pflanzenstoffe der Zitrusfrüchte wirken sich außerdem positiv auf den Fettstoffwechsel aus, sind cholesterinsenkend, verdauungsfördernd, antibakteriell und antivirulent – ideal also in der Erkältungszeit.

Tipp: Da sich der größte Teil der sekundären Pflanzenstoffe in der Schale befindet, sollte diese ab und an mit verwendet werden. Wichtig ist dabei, Bio-Produkte zu verwenden und die Schale gründlich mit lauwarmem Wasser abzuwaschen.

ACHTUNG bei der Kombination von Grapefruit mit Medikamenten, denn die Frucht beeinflusst die Wirkung einiger Arzneimittel.

Orange

Die wohl beliebteste Zitrusfrucht ist eine Züchtung aus Mandarine und Pampelmuse. Sie wird in Asien und Brasilien angebaut, aber auch in europäischen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, Italien, Griechenland und Türkei. In warmen, feuchten Gebieten können die Früchte eine grüne Farbe haben, obwohl sie schon reif sind. Die Farbe ist somit kein Indikator für den Reifegrad. Orangen enthalten etwa 50mg Vitamin C pro 100g. Die Frucht trägt somit zur Deckung des Tagesbedarfs an Vitamin C (110mg) bei.

Tipp: Untersuchungen haben gezeigt, dass Bio-Orangen etwa 30% mehr Vitamin C enthalten.

Mandarine

Die zweitbeliebteste Frucht ist ursprünglich eine Zitrusfrucht. Durch Züchtungen mit der Pampelmuse können auch andere mandarinenähnliche Früchte wie die beliebten Clementinen entstehen. Sie ist etwas zuckerreicher als die Orange und durch einen oft niedrigeren Säuregehalt schmeckt sie deutlich süßer. Damit ist sie auch ideal für Kinder geeignet. Mit etwa 30mg Vitamin C pro 100g, ist sie ebenfalls ein guter Vitaminlieferant.

Übrigens: Dosenmandarinen sind meist von minderwertigerer Qualität und mit Zucker zusätzlich versüßt. Sie sollten daher nur für die Zubereitung von Desserts verwendet werden und nicht als Ersatz für die frische Frucht.

Tipp: Da Mandarinen nach längerer Lagerung leicht austrocknen, sollten sie möglichst zeitnah verzehrt werden.

Zitrone

Sie ist eine spezielle Züchtung aus der Bitterorange und der Zitronatzitrone. Sie besitzt kaum Süße, dafür eine starke fruchtige Säure. Mit etwa 55mg Vitamin C auf 100g ist sie der Spitzenreiter unter den Zitrusfrüchten, was den Vitamin C-Gehalt angeht. Die enthaltenen Säuren spielen bei der Zubereitung vieler Speisen eine wichtige Rolle. Schon seit vielen Jahrhunderten wird die Zitrone – wie auch der Essig – als Konservierungsmittel verwendet.

Grapefruit & Pomelo

Diese beiden Früchte sind ideale Schlankmacher! Die Grapefruit ist eine Züchtung aus Orange und Pampelmuse. Sie ist bitter aber auch fruchtig süß und vereint somit beide Geschmacksrichtungen. Beliebt ist sie vor allem wegen ihrer appetithemmenden Wirkung. Die Pomelo ist eine Züchtung aus Grapefruit und Pampelmuse. Sie ist weniger bitter und etwas süßer. Die Pomelo enthält viele Ballaststoffe und sättigt daher sehr.