Kaffee, Ingwer oder auch scharfes Essen. All das soll bei unserem Stoffwechsel wie ein Energiekick wirken. Ob da wirklich was dran ist und bei welchem Essen unser Stoffwechsel Freudensprünge macht, klären wir hier.

Was ist eigentlich der Stoffwechsel?

Viele Menschen denken, dass Stoffwechsel dasselbe ist wie „Verdauung“. Dabei steckt dahinter viel mehr. Denn als Stoffwechsel bezeichnet man alle Vorgänge in unserem Körper, die zum Beispiel für die Energiegewinnung oder zum Auf- und Abbau von Stoffen, die in unsere Zellen transportiert werden, nötig sind. Also quasi alle chemischen Vorgänge, die in unserem Körper und unseren Zellen in jeder Sekunde so passieren. Das alles verbraucht Energie. Dazu gehört auch unsere Verdauung, aber eben nicht nur.

Wenn unser Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, haben wir ziemlich sicher ein Problem. Einige Menschen fühlen sich dann schlapp und müde. Aber auch Krankheiten können entstehen wie zum Beispiel Diabetes mellitus, als Störung des Stoffwechsels – in dem Fall funktioniert der Kohlenhydrate-Stoffwechsel nicht richtig. Solche Störungen können vererbt sein oder auch durch den Lebensstil entstehen.

Unser Stoffwechsel ist sehr individuell und hängt zum Beispiel auch teilweise von unseren Genen ab. Auch wie viel Energie wir täglich brauchen, ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Einige Menschen verbrauchen in Ruhe (also ohne Sport etc) mehr Energie als andere. Das nennt man Grundumsatz. Je höher dieser ist, desto mehr Kalorien verbrauchen wir und desto leichter fällt das Abnehmen.

Wirken sogenannte „Stoffwechsel-Booster“?

Ingwer, Chilli oder Kaffee werden oft als Stoffwechsel-Booster angepriesen. Aber: Aussagekräftige Studien, dass diese Lebensmittel den Stoffwechsel zu Hochleistungen treiben, gibt es nicht. Was sie aber können: Sie unterstützen die Verdauung, wo die Nährstoffe aus der Nahrung aufgenommen werden, und somit als Basis für einen guten Stoffwechsel dienen können. Sie wirken aber nicht als Wundermittel und viel hilft nicht viel – also gerne ab und an in den Speiseplan einbauen, wer es mag.

Was tut dem Stoffwechsel gut und was mag er nicht so?

Auch wenn der Stoffwechsel (bzw. die vielen Stoffwechsel in unserem Körper, die alle gleichzeitig passieren) bei jeder und jedem verschieden ist und man keine pauschalen Aussagen machen kann, was den einzelnen Stoffwechseln guttut und was nicht, gibt es doch ein paar Dinge, die besser sind als andere:

Wie sähe der Stoffwechsel eigentlich aus, wenn er eine Person wäre?

Kollegin Dr. Julia Fischer hat sich dazu mal Gedanken gemacht: