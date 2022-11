Sonderfall Sportbrille

per Mail teilen

Vor allem Brillengestelle für den Sport müssen robust, flexibel und schweißresistent sein. Hierzu eignen sich spezielle Sportbrillen mit starker Durchbiegung am Mittelteil der Fassung, um ein uneingeschränktes Sehen gewährleisten zu können.

Außerdem muss das Verletzungsrisiko so gering wie möglich gehalten werden. Besonders bei Ballsportarten ist darauf zu achten, dass an der Fassung keine scharfen Metallteile verbaut sind. Daher sind Kunststofffassungen an dieser Stelle optimal. Doch auch ein fester Sitz – ggf. durch ein kopfumfassendes Band – und eine bequeme Nasenauflage sind nicht außer Acht zu lassen.

Wird es doch mal etwas wilder, kann man auf eine sogenannte Titanflex-Fassung zurückgreifen. Diese spezielle Materialzusammensetzung sorgt dafür, dass die Brillenfassung in sich sehr flexibel ist und trotz hoher Belastung immer wieder in ihre Ursprungsform zurückgeht. Titan ist sehr leicht, flexibel und korrosionsfrei.

Bei Radsportarten oder beim Motorradfahren sollten die Brillenbügel bequem unter den Helm passen. Ein Schweißschutz am oberen Fassungsrand aus Schaumgummi ist von Vorteil.