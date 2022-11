So tauschen Sie auch heute noch DM in Euro um

Auch 20 Jahre nach Einführung des Euro-Bargelds schlummern immer noch rund 12,3 Milliarden DM unter deutschen Kopfkissen oder in Schließfächern - davon 5,75 Milliarden DM in Banknoten und 6,6 Milliarden DM in Münzen. Wir erklären, wie Sie diese auch heute noch in Euro umtauschen können.

Wie kann man alte – beschädigte oder unbeschädigte – DM-Banknoten oder Münzen in Euro umtauschen? Ausführliche Informationen, Standorte aller Bundesbankfilialen und das Antragsformular „Umtausch von DM in Euro“ für den Postversand. Ein Umtausch von DM-Banknoten und Münzen kann in den 31 Filialen der Bundesbank vorgenommen oder alternativ mit einem Antragsformular per Post an die Filiale Mainz gesendet werden. Bei beschädigten DM-Noten darf die Bundesbank nur dann Ersatz leisten, wenn der Inhaber mehr als 50 Prozent jeder Banknote vorgelegt oder der Nachweis erbracht werden kann, warum das nicht mehr möglich ist. Zu welchem Kurs wird das dann gewechselt? Der Umrechnungswert beträgt nach wie vor 1 Euro für 1,95583 DM. Ist das auch mit Münzen möglich? Colourbox Foto: Colourbox.de - Es können fast alle von der Bundesbank und ihrer Vorgängerinstitution Bank deutscher Länder (BdL) ausgegebenen Banknoten sowie nahezu alle DM-Münzen in Euro umgetauscht werden. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Nicht mehr zum Umtausch angenommen werden die 2-DM-Münze I. Ausgabe mit Prägedatum 1951, Banknoten und Münzen, die vor der Währungsreform vom 20. Juni 1948 emittiert wurden und 50-Mark-BdL-Note II (grün) mit Ausstellungsdatum 1948. Diese Banknote kann aber mit einem Erstattungsantrag bei der Bundesbank eingereicht werden. Bei diesen Banknoten und Münzen handelt es sich teilweise um gefragte Sammlerstücke. Wer ist für den Umtausch von anderen europäischen Vorgänger-Währungen des Euro zuständig? Für andere Vorgänger-Währungen des Euro sind die jeweiligen nationalen Zentralbanken zuständig – z.B. bei italienischen Lira die Banca d‘Italia. In Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Spanien und Zypern wurde der Umtausch von Euro-Vorgängerwährung schon komplett eingestellt. Portugal wird Escudo-Banknoten nur noch bis Ende Februar dieses Jahres annehmen. Die Niederlande stellen den Banknotenumtausch von Gulden 2032 ein. Wie sieht das mit DDR-Mark aus? Im Staatsvertrag zwischen der BRD und der DDR wurde 1990 festgelegt, dass das Bargeld der DDR bereits vor der Währungsumstellung auf ein Konto eingezahlt werden musste. Deswegen ist bei den „Ostmark“ ein nachträglicher Barumtausch bei der Deutschen Bundesbank weder nötig noch möglich gewesen. Sollten jedoch DDR-Mark gefunden werden, kann es durchaus sein, dass es dafür in Sammlerkreisen und bei Liebhabern noch Interessenten gibt.