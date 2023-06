So können Sie Wasser sparen

Meldungen der letzten Tage haben aufgeschreckt: Etliche Landkreise haben ein Verbot des Befüllens von privaten Pools erlassen. Sogar ein öffentliches Freibad in Nordrhein-Westfalen musste geschlossen werden. In vielen Gemeinden ist auch das Rasensprengen oder Autowaschen auf Privatgrundstücken verboten. Was tun?

1. Gartenbewässerung nur morgens und abends Colourbox Foto: Colourbox.de - Schauen Sie doch mal in Ihren Garten. Ist Ihr Rasensprenger an? Dieser sollte nur abends oder morgens verwendet werden. Am besten wäre es jedoch, wenn Sie ihn einfach aus lassen. Eine wassersparende Alternative, um Pflanzen im Garten vor der Vertrocknung zu schützen, ist die Tröpfchenbewässerung. 2. Duschen statt Baden Colourbox Foto: Colourbox.de - Duschen statt Baden ist nicht nur gesünder für Sie, sondern auch besser für die Umwelt. Ein Duschbad spart schnell einmal dutzende Liter Wasser. Wer jedoch lange Duschbäder genießt, sollte auf einen Duschkopf mit Wassersparfunktion oder einen Durchflussbegrenzer zurückgreifen, um seinen Wasserverbrauch zu minimieren. Im Badezimmer können Sie außerdem allein beim Zähneputzen eine Menge Wasser einsparen, indem Sie zum Beispiel den Wasserhahn beim Putzen zudrehen, einen Zahnputzbecher benutzen oder (wie beim Händewaschen auch) nur kaltes Wasser verwenden. Durch das Benutzen der „Start-Stopp-Taste“ an der Toilette, sowie das Nutzen eines wassersparenden WC-Spülkastens, sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Wasser. 3. In der Küche Thinkstock - Anstatt das Geschirr mit der Hand zu waschen, legen Sie doch die Beine hoch und lassen Sie die Geschirrspülmaschine für Sie arbeiten. Diese sollte jedoch voll sein! In der Küche hilft es auch, Obst und Gemüse in einer Schüssel, anstatt unter fließendem Wasser zu säubern. 4. Bei der Wäsche Auch die Waschmaschine sollten Sie nur laufen lassen, wenn sie wirklich voll ist. Viele moderne Waschmaschinen haben auch einen Wasserspar-Modus. 5. Waschstraße statt Handwäsche © Colourbox.de - Wenn Sie ein Auto haben, das dringend gereinigt werden muss, fahren Sie doch in eine Waschstraße, anstatt es von Hand zu waschen. Das ist nicht nur zeit- und wassersparend, sondern auch umweltfreundlicher. Außerdem... Denken Sie auch an Ihren virtuellen Wasserverbrauch! Das ist das Wasser, das Sie indirekt über konsumierte Produkte verbrauchen. Für die Herstellung einer Tasse Kaffee werden rund 140 Liter Wasser für den Anbau, das Waschen und den Transport der Bohnen benötigt. Und für die Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts werden durchschnittlich 2.500 Liter Wasser verwendet. Mehr zum Thema: Tipps für Zuhause: So könnt ihr bei der Hitze Wasser sparen (SWR3)