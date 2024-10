Schon seit Wochen ist der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS auch in den Medien ein Dauerthema. Denn er ist der erste Schweifstern seit Jahren, den man auch als Laie mit bloßen Auge oder einem Fernglas am Himmel leicht finden kann. Schon vor einigen Wochen war er ein echter Hingucker für Beobachter auf der Südhalbkugel oder in äquatornahen Regionen der Erde. Jetzt sind auch die Chancen in Deutschland für eine Sichtbarkeit hoch.