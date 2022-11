per Mail teilen

Mindert die UV-Strahlung auf der Haut das Coronarisiko, oder schwächt sie die Immunabwehr und erleichtert so den Viren das Spiel - Hautärzte und Virologen sind sich in dieser Frage noch nicht einig. Doch eins ist sicher: zu viel UV-Strahlung schädigt die Haut und kann im schlimmsten Fall zu Hautkrebs führen. Guter Schutz vor zu viel Sonne ist daher auch in Coronazeiten wichtig. Die Warentester haben Sonnenschutzmittel für Kinder getestet.