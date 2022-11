So bekommen Sie den Mietzuschuss

per Mail teilen

Wenn das Geld nicht mehr für das alltägliche Leben reicht, dann unterstützt der Staat. Mit einem Zuschuss zur Miete kann es um die 150 Euro monatlich geben. Unsere Tipps zum Beantragen finden Sie hier.

Wer ist berechtigt?

Wohngeld steht Menschen zu, die arbeiten, aber eben nicht genug verdienen, um ihren Lebensunterhalt komplett alleine zu stemmen. Auch Rentner und Empfänger von Arbeitslosengeld I haben teilweise Anspruch auf Wohngeld. Das hängt aber immer vom Einzelfall ab. Eine eher schlechte Nachricht für Auszubildende und Studierende: Sie sind vom Wohngeld ausgeschlossen. Das gilt für alle, die Bafög erhalten genauso wie für alle, die kein Bafög erhalten, weil ihre Eltern zu viel verdienen.

Neben Mietern, können auch Eigentümer einen solchen Zuschuss (den so genannten „Lastenzuschuss“) beantragen. Sobald ein(e) Antragsteller*in alle Bedingungen erfüllt, muss der Staat das Wohngeld bewilligen und zahlen.

Tipp: Grundsätzlich kann das Wohngeld nicht mit anderen Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, also Hartz IV kombiniert werden. Es kann aber von Mitbewohner*innen beantragt werden, die keine Sozialleistungen empfangen.

Wie wird das Wohngeld berechnet?

Das Wohngeld setzt sich aus den Faktoren Kaltbruttomiete, Vermögen, Einkommen, Anzahl der Mitbewohner und Mietstufe zusammen.

Wie hoch ist der monatliche Zuschuss?

Um die 150 Euro wurden im letzten Jahr ausgezahlt. Hinzu kommt der einmalige Heizkostenzuschuss, wenn man zwischen Oktober 2021 und März 2022 mindestens einen Monat Wohngeld erhalten hat. Zwischen 270 Euro für den Einzelhaushalt und 350 Euro für Zwei-Personen-Haushalte sowie 70 Euro für jedes weitere vom Wohngeld berücksichtigte Familienmitglied werden ausgezahlt.

Außerdem: Aufgrund der steigenden (Miet-)Preise wird der Mietzuschuss ab 2022 alle zwei Jahre automatisch angepasst. Diese Anpassung entsprach um die 13 Euro.

Wo muss das Wohngeld beantragt werden?

Das Wohngeld wird bei der örtlichen Verwaltungsbehörde beantragt. Am einfachsten ist es die Internetseite der jeweiligen Stadt- oder Ortsverwaltung nach dem Stichwort „Wohngeld“ zu durchsuchen oder per Telefon oder Mail nachzufragen. Wer genau für das Wohngeld zuständig ist, wird nämlich in jeder Gemeinde anders geregelt.

Das Wohngeld kann zunächst formlos beantragt werden. Erst im zweiten Schritt werden Nachweise eingefordert (z.B. zur Miete, Einkommen, Mitbewohner*innen usw.).

Tipp: Da das Wohngeld rückwirkend ab dem ersten Tag des Antrags ausgezahlt wird, kann man sich hierdurch einiges an Geld sichern.