Schritt für Schritt zu einem nachhaltigen Alltag

per Mail teilen

(Pressestelle) - Einfach plastikfrei leben Autor Charlotte Schüler Genre: Ratgeber Verlag: Südwest ISBN: 978-3-517-09801-2

Das Problem ist klar erkannt: wir verursachen täglich viel zu viel Müll, vor allen Dingen Plastik. Doch welches nachhaltige Verhalten ergibt eigentlich wirklich Sinn, was spart Geld, was können wir selbst machen und wo sollen wir überhaupt anfangen? Charlotte Schüler gibt in ihrem Ratgeber Inspiration und Motivation zu ersten Schritten, weiteren Verbesserungen, DIY-Ideen, Checklisten und erleichtert uns damit den Weg vom Wunsch zur tatsächlichen Umsetzung! Das ist nicht immer einfach, aber mindestens realistisch, praktisch und machbar - los geht's!