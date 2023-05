Mit Gänseblümchen regenerieren

Ein Regenerationstrunk und eine wohltuende Tinktur: Melanie Wenzels Rezepte mit Gänseblümchen!

Regenerationstrunk aus Gänseblümchen

Hilft bei Frühjahrsmüdigkeit und tut dem Körper einfach gut.

Sie brauchen:



200 ml Granatapfelsaft (gibt´s im Drogeriemarkt, Bioladen oder Reformhaus)

2 Zweige frische Petersilie

2 Zweige frische Brennnessel (ersatzweise 1 TL getrocknete)

Eine Handvoll Gänseblümchen

3-4 Scheiben von 1 Biozitrone

So geht´s:

Geben sie alle Zutaten in einen Mixer und mixen sie alles auf höchster Stufe durch.

Trinken sie den Trunk einmal täglich am besten kurmäßig über 4-6 Wochen, um den Körper im Frühjahr zu unterstützen.

Gänseblümchen-Tinktur zur äußerlichen Anwendung

Bei Quetschungen, Prellungen, Stauchungen, Blutergüssen, Insektenstichen, Verbrennungen, Muskelschmerzen, Furunkeln, Milchschorf, Hauterkrankungen, Juckreiz und Akne.

So geht´s:

Füllen sie zwei Hände voll Gänseblümchen in ein Schraubglas und gießen sie so viel klaren Schnaps auf, bis die Blüten gut „schwimmen“. Lassen sie die Tinktur 4 Wochen an einem Warmen Ort stehen, seihen sie sie ab und füllen sie sie in eine braune Flasche.

Bei Bedarf eine Kompresse damit tränken und auf die schmerzende Stelle legen.