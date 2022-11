Schmerzende Gelenke: Welches Essen hilft?

Die Finger werden unbeweglicher und es schmerzt beim Aufstehen oder Hinsetzen: Wer an schmerzenden Gelenken oder sogar an einer rheumatischen Erkrankung leidet, kennt diese Szenarien nur zu gut – gerade jetzt, wenn es stetig kälter wird. Die gute Nachricht: Mit jedem Bissen können wir unseren Gelenken etwas gutes tun und die Schmerzen lindern. Vorausgesetzt in unserem Mund landet das richtige Essen. Wir erklären, was alles dazugehört.

Big Player: Obst und Gemüse Mindestens fünf bunte Portionen sollten es am Tag sein. Denn diese enthalten antioxidative Substanzen wie Vitamin C und ß-Carotin, die unsere Zellen vor oxidativem Stress schützen und die entzündlichen Schübe hemmen. Außerdem enthalten sie weitere Vitamine, Mineralstoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Bei Entzündungen: Gut geölt ist die halbe Miete Am besten zu Ölen mit viel Omega-3-Fettsäure greifen. Diese können Entzündungsaktivitäten mindern und den Schmerz dadurch reduzieren. Colourbox Foto: Colourbox.de - Zu dieser Gruppe Öle gehören zum Beispiel Raps-, Soja-, Walnuss- und Leinöl. Auch bestimmte Fischsorten sind gute Omega-3-Lieferanten: Menschen mit Rheuma sollten im besten Fall mindestens zweimal pro Woche Fisch auf dem Teller haben. Auch Fischölkapseln können eine gute Quelle sein. Achtung: Hier Rücksprache mit dem Arzt/der Ärztin halten! Arthrose: Gewürzmischung kann helfen Colourbox Foto: Colourbox.de - Ein sehr wirksames natürliches Schmerzmittel bei Arthrose ist eine Mixtur aus Kreuzkümmel, Koriander und Muskat. Diese Gewürze sind entzündungshemmend und verbessern die Durchblutung der Gelenkschleimhaut und lindern auf diese Weise den Schmerz. Täglich ein- bis zwei Messerspitzen davon nehmen. Diese Gewürze schmecken übrigens ausgezeichnet im Quark oder Dip oder als Verfeinerung eines Gemüsegerichts. Wer die Knorpel stabilisieren will, greift am besten zu siliziumhaltigen Lebensmitteln wie Hafer, Naturreis oder Hirse. (Basen-)Fasten bei starken Schmerzen Fasten, beziehungsweise Basenfasten, unterdrückt die Entzündung und hat kurzzeitig einen positiven Effekt. Hierfür 1-2 Tage fasten, dabei viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Beim Basenfasten kann man viel Obst und Gemüse essen, Erdmandelflocken dienen als Müsliersatz. Achtung: keine langfristige Lösung. Hiervon lieber die Finger lassen Colourbox Foto: Colourbox.de - Fettreiche tierische Lebensmittel wie Schweineschmalz, Schweineleber, Eigelb oder sonstige fettreiche Fleisch- und Wurstsorten sowie Kaffee scheinen das Risiko für Entzündungen zu erhöhen. Auch von Alkohol sollte man die Finger lassen. Bei Milch und Milchprodukten lieber zur fettarmen Variante greifen. Tagesplan – Gelenkfreundliche Rezeptvorschläge: Frühstück: Haferfrühstück 1 kleiner (ca. 50 g) Apfel 1 (ca. 50 g) Möhre etwas Zitronensaft 40 g kernige Haferflocken 100 g Sojajoghurt 1 TL Leinöl Zimt

Alternativ: Vollkornbrot mit Quark bestrichen und Marmelade darüber: Mittagessen: Lachs mit Kartoffeln und Gurkensalat: 150 g Pellkartoffel 1/2 Bio-Salatgurke 1 kleine Schalotte 50 g Skyr 1 Zitrone Salz Pfeffer ½ Bund frischer Dill 150 g Fischfilet (Lachs) Rapsöl zum Braten Abendessen: Hirse-Puffer mit grünem Salat Rezept: Hirse-Puffer mit grünem Salat