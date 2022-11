Wer an den Chiemsee fährt, unternimmt Ausflüge zu den Inseln Frauenchiemsee und Herrenchiemsee. Das älteste Schiff der Chiemsee-Flotte ist der Raddampfer „Ludwig Fessler“ von 1926.

Wir machen eine Fahrt mit dem Dampfer, lassen uns vom Kapitän die Besonderheiten erklären und schauen uns die historische Bar an Bord an. Außerdem mischen wir uns unter die Passagiere und fragen nach, was sie an einem Urlaub am Chiemsee reizt.