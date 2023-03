per Mail teilen

Er ist unser guter Freund, wenn uns Halsschmerzen plagen. Aber auch sonst hat der Salbei einiges drauf! Heilpraktikerin Melanie Wenzel erklärt, wogegen er helfen kann, wie Sie ihn anwenden und warum er in Kombination mit einem Butterbrot eine unschlagbare Kombi ist!

Salbei-Essig

Sie brauchen:

2 EL getrockneten Salbei oder die doppelte Menge frischen Salbei

2 EL getrockneten Rosmarin oder die doppelte Menge frischer Rosmarin

2 EL getrocknete Angelikawurzel oder die doppelte Menge frische

1 Liter Apfelsessig oder soviel, dass die Kräuter gut „schwimmen“

So geht's:

Geben Sie die Kräuter kleingeschnitten in ein großes Glas und bedecken Sie sie mit dem Essig. Verschließen Sie das Glas und lassen Sie es an einem warmen Ort für ca. 4 Wochen stehen. Schütteln Sie es einmal täglich durch. Seihen Sie nun den Heilessig durch einen Teefilter und füllen Sie alles in eine dunkle Flasche ab.

Haltbarkeit:

Der Essig hält sich ca. 1 Jahr.

Anwendung:

Den Essig immer verdünnt verwenden. Nehmen Sie 1 EL Essig auf ein Glas (circa 200 ml) Wasser.

Mit dieser Lösung können Sie gurgeln, inhalieren, eine Waschung machen, einen Wickel machen oder ihn einfach trinken.

Adobe Stock Jiri Hera

Salbei-Butterbrot

Streuen Sie einfach etwas getrockneten oder frischen Salbei auf das Butterbrot.

Ein Geheimtipp von Hildegard von Bingen. Sie hat dieses Rezept empfohlen, wenn man krank wird, man aber noch keine genaue Diagnose oder viele Symptome hat.

Salbei ist ein toller Allrounder, der einem erstmal Kraft gibt.