Ein frischer, fruchtiger Beerenmix mit Vanillesauce oder zu Eis. Doch was steckt in der Grütze, wenn man sie nicht selbst macht, sondern sie fertig im Supermarkt kauft? Wir haben probiert, wie viele und welche Früchte drinstecken und welche Grütze am besten schmeckt.

Rote Grütze in der Geschmacksprobe Popp, Rote Grütze, 500g/ca. 2,19 Euro (100g/ca. 0,44 Euro)

Gut & Günstig (Edeka), Rote Grütze, 1000g/2,49 Euro (100g/ca. 0,25 Euro)

Milbona (Lidl), Rote Grütze, 500g/1,19 Euro (100g/ca. 0,24 Euro)

Dr. Oetker, Rote Grütze, 500g/ca. 2,29 Euro (100g/ca. 0,46 Euro)

Zum Dorfkrug, Rote Grütze, 375g/ca. 1,99 Euro (100g/ca. 0,53 Euro) Die Tester Nico Gaude, Verkaufsleiter beim einem Spezialmarkt für Feinkost

André Karpinski, Chef einer Cateringfirma

Nathaly Journo, französische Feinschmeckerin Die Testmethode Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Die Bewertungen WDR WDR - Rote Grütze von Popp Sämige Konsistenz, schöner Glanz und auch der Fruchtanteil sieht ordentlich aus – der erste Eindruck unserer Tester ist durchweg positiv. Auch geschmacklich kann die Grütze punkten. Lebensmittelexperte Nico Gaude hebt das gute Zusammenspiel zwischen Süße und Säure hervor und Nathaly Journo lobt den „fruchtigen Geschmack“. Zutaten: Fruchtmischung 52% (Sauerkirschen, Johannisbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren), Wasser, Zucker, modifizierte Maisstärke, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl; Säuerungsmittel: Citronensäure; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Rote Beetesaftkonzentrat. WDR WDR - Rote Grütze von Gut & Günstig (Edeka) „Sattes Rot, schöner Glanz“ (Gaude) und „sehr viel Obst“ (Journo). Auch mit der Fruchtverteilung sind unsere Tester zufrieden. Diesmal entdecken sie sogar Erdbeeren. Trotzdem kann diese rote Grütze unsere Tester geschmacklich nicht überzeugen. „Es hat vollkommen diesen Saucengeschmack angenommen“, den Früchten mangele es an Eigengeschmack“, moniert Lebensmittelexperte Nico Gaude. „Es schmeckt irgendwie alles nach süß und nicht nach Frucht“, beklagt auch Caterer André Karpinski. Zutaten: 57% Fruchtmischung (Sauerkirschen, rote Johannisbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, schwarze Johannisbeeren), Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl; Säuerungsmittel: Citronensäure; färbendes Lebensmittel: Rote Beetesaftkonzentrat; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. WDR WDR - Rote Grütze von Milbona (Lidl) „Sehr feste Konsistenz“, beschwert sich die französische Feinschmeckerin Nathaly Journo. „Hier umklammert die Sauce wirklich die Früchte“, ergänzt Lebensmittelexperte Nico Gaude. Geschmacklich sind unsere Tester gar nicht überzeugt: „Da schmeckst du die Stärke noch raus“, kritisiert Caterer Andre Karpinski. „Eine Masse, die einfach nur klebt und säuerlich ist“, beschwert sich Nathaly Journo. Zutaten: 50% Früchte (Sauerkirschen, rote Johannisbeeren, Himbeeren, schwarze Johannisbeeren), Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Stärke, Verdickungsmittel Xanthan, Johannisbrotkernmehl.

Das Produkt kann Reste von Kernen enthalten. WDR WDR - Rote Grütze von Dr. Oetker Die Konsistenz gleicht einer „dicken Pampe“, beschreibt Caterer Andre Karpinski. „Nicht so viel Obst, sehr viel Sauce“, so der erste Eindruck der Französin Nathaly Journo. Geschmacklich dominieren die Kirschen. „Diese rote Grütze müsste eigentlich Kirsch-Grütze heißen, denn außer Kirschen nichts gewesen“, konstatiert Karpinski. Zutaten: 50% Früchte (Sauerkirschen, Schwarze und Rote Johannisbeeren, Himbeeren), Wasser, Zucker, modifizierte Stärke (Mais), Maisstärke, Verdickungsmittel (Xanthan, Johannisbrotkernmehl). Kann enthalten: Mandeln. Kann Kirschkerne und Teile davon enthalten. WDR WDR - Rote Grütze von Zum Dorfkrug Zur Freude von André Karpinski und Nathaly Journo befinden sich in dieser Grütze mehrere große Erdbeerstücke – und die Erdbeeren schmecken auch nach Erdbeere.

„Das ist fruchtig, leicht auf der Zunge, süßlich genug, aber nicht zu süß, es ist auch säuerlich – also mir gefällt das super“, freut sich Nathaly Journo. „Dazu einen leckeren Grießbrei und dann bin ich happy“, begeistert Caterer Andre Karpinski. Zutaten: 50% Fruchtmischung (Sauerkirschen, Erdbeeren, Himbeeren, schwarze Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren), Wasser, Zucker, modifizierte Maisstärke, Zitronensaft.

Kann vereinzelte Fruchtsteine oder Teile davon enthalten. Der Testsieger Mit den Stimmen von Caterer André Karpinski und Nathaly Journo gewinnt die Rote Grütze von Zum Dorfkrug. Karpinski lobt die „ausgewogene Balance zwischen Süße und Säure“ und die „vielen Erdbeeren“. „Einfach perfekt für ein schönes Dessert“, ergänzt Journo. Für Lebensmittelexperte Nico Gaude liegt die Rote Grütze von Popp vorne. Die Konsistenz und das Zusammenspiel von Süße und Säure haben ihn überzeugt.