Richtige Ernährung für gesunde Knochen

Mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Osteoporose, auch Knochenschwund genannt. Ihre Knochen sind porös und können leicht brechen. Mit unserer Ernährung können wir Osteoporose zwar nicht immer verhindern, aber unseren Knochen etwas Gutes tun.

Das Zauberwort: Calcium – Aber wie viel?

Der Mineralstoff Calcium ist für unsere Knochen wichtig, da er die „Bausubstanz“ ist. Die Empfehlung: 1000mg/Tag sollten wir an Calcium zu uns nehmen. Menschen, die an Osteoporose erkrankt sind, sogar 1200 – 1500mg/Tag. Da sich diese Zahlen doch sehr abstrakt anhören, hier ein kleines Beispiel, wie Sie Ihren Tagesbedarf decken können:

1000 mg Calcium stecken in…

Glas Milch (200ml): 240mg Calcium

1 Scheibe Emmentaler (30g): 330mg Calcium

Tofu (100g): 250mg Calcium

Brokkoli (gegart) 110g: 120mg Calcium

1 Glas Mineralwasser (200ml, 500mg Calcium/Liter) -> 100mg/Liter

Milch und Käse ist nicht alles!

Wenn es um das Thema „Knochengesundheit“ geht, denken die meisten wohl zuerst an Milchprodukte. Milch soll gemäß internationalen Ernährungsempfehlungen den Nährstoffbedarf an Kalzium decken und das Risiko von Knochenbrüchen verringern. Aber: Ob das tatsächlich wirkt, ist jedoch nicht erwiesen. Es könnten andere Faktoren der Knochengesundheit wie die Vitamin-D-Aufnahme und genetische Komponenten an dieser Häufung beteiligt sein. Sie haben es vielleicht schon an unserer Beispielrechnung gemerkt: Milch ist zwar EINE Lösung für gesunde Knochen, aber nicht die einzige: Einiges an Calcium steckt auch in Sojabohnen und Tofu, Grünkohl, Fenchel, Brokkoli oder auch speziellen, calciumreichen Mineralwässern. Achtung: Nicht alle Mineralwasser haben viel Calcium, hier lohnt es sich, auf Hinweise zu achten oder auf die Zutaten zu schauen (mehr als 300mg/l)

Calciumräuber – gibt es das?

Wir geben zu: „Räuber“ ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt. Aber es gibt durchaus Lebensmittel, die die Aufnahme und Einlagerund von Calcium in den Knochen hemmen. Das sind zum Beispiel:

Fertiggerichte, Wurst, Fast Food, Cola und Pflanzendrinks (z.B. Hafer, Soja…). Diese enthalten Phosphate. Wenn wir zu viel davon essen, wird Calcium aus den Knochen abgebaut und die Aufnahme aus dem Darm erschwert.

Grünes Blattgemüse, Tee, Vollkorn, Hülsenfrüchte und manche Nüsse enthalten Antinährstoffe. Auf diese Lebensmittel muss man nicht verzichten, sollte sie aber nicht zusammen mit calciumreichen Lebensmitteln essen, da auch sie die Aufnahme von Calcium (und weiteren Mineralstoffen und Spurenelementen wie Eisen, Zink oder Magnesium) reduzieren. Aber: Wenn diese richtig zubereitet werden (Vollkorn, Gemüse, Linsen kochen!), dann wird die Menge von Antinährstoffen deutlich reduziert.

Calciumtabletten – viel hilft nicht viel!

Im Handel gibt es einige Calciumtabletten. Die empfohlene Menge an 1000mg pro Tag muss wahrscheinlich keiner nehmen, wer aber aus verschiedenen Gründen seinen Bedarf nicht decken kann, darf durchaus zu einer Tablette greifen, um die Aufnahme der täglichen Menge zu unterstützen. Das am besten mit dem oder der Ärzt:in absprechen.

Achtung: Wir sollten unseren Tagesbedarf an Calcium nicht um ein Vielfaches und über längere Zeit überschreiten. Denn eine zu hohe Aufnahme von Calcium kann langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöhen, da sich das Calcium in den Gefäßen ablagern und zu Verhärtungen (Calcifizierung) führen kann. Wichtig zu wissen: Diese Gefahr besteht nur bei Supplementen (Also Nahrungsergänzungsmitteln), nicht bei Calciumaufnahme durch die Nahrung.

Calciumaufnahme verbessern mit den richtigen Vitaminen

Die Calciumaufnahme kann auch durch Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K und Kalium verbessert werden. Das heißt der Verzehr von beispielsweise Vitamin C haltigen Lebensmitteln (Orangen, Paprika, Brokkoli) kann helfen das Calcium aus der Nahrung aufzunehmen. Wer ein Vitamin D Präparat einnimmt, kann das gleichzeitig tun. Achtung: Calcium kann die Aufnahme von Antibiotika (Tetrazykline, einige Cefalosporine und Gyrasehemmer) oder von Mitteln gegen Pilzerkrankungen wie Ketoconazol in die Blutbahn beeinträchtigen. Hier fragen Sie am besten Ihren Arzt oder Apotheker.