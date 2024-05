Wer gesund bleiben will, der beugt vor: so stärkt der Saft von Zitrusfrüchten das Immunsystem. Eine Ration von ca. 100mg Vitamin C am Tag wird empfohlen, das erreicht man mit einem Glas (200ml) frisch gepressten Orangensaft. Doch wie kommt man an den frisch gepressten O-Saft? Elektrische Zitruspressen sollen da schnell und effektiv arbeiten, verspricht die Werbung. Tatsächlich? Wir haben vier Zitruspressen einem Praxistest unterzogen.