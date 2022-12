Sie brauchen dringend Entspannung in der Vorweihnachtszeit? Dann haben wir hier etwas für Sie!

"Knallhart entspannt"

Früher beinharter Actionheld, heute knallharter Entspannungsheld: Die prominente deutsche Stimme von Bruce Willis entführt uns in jeder Podcast-Episode "Knallhart entspannt" in die schönsten Ecken der heimischen Natur und zeigt uns in rund 15 Minuten, wie man dem stressigen Alltag entfliehen kann. Denn ein Actionheld, dem schon buchstäblich fast alles um die Ohren geflogen ist, muss es ja wissen! Die markante Stimme nimmt uns mit in die Welt der Entspannung und Meditation - immer mit einem kleinen Augenzwinkern und immer verbunden mit ein paar kleinen Fun Facts über die Natur, die man so vielleicht noch nie gehört hat… Eine kleine Auszeit für alle (Alltags-)Heldinnen & Helden. Wer Bruce Willis und seine Stimme mag, die Natur liebt oder einfach mal entspannen will, der ist hier richtig!

"Sprechen wir über Mord"

Haben Serienmörder eine bestimmte Handschrift? Wie freundlich darf ein Richter sein? Ist Strafe gleich Gerechtigkeit? ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Prof. Dr. Thomas Fischer sprechen im SWR2 True Crime Podcast "Sprechen wir über Mord!?" über wahre Verbrechen.

"Der Gangster, der Junkie und die Hure"

Ein Ex-Gefängnisinsasse, ein Ex-Drogenabhängiger und eine Ex-Prostituierte sitzen gemeinsam am Tisch... könnte eine Filmszene sein, bei uns ist es der Anfang vieler spannender Gespräche! Zwischen Maximilian Pollux, Roman Grandke und Tara. Die drei haben Erfahrungen gemacht die andere nur aus dem Fernsehen oder dem Internet kennen. Meist jenseits der Legalität. Und sie lassen uns teilhaben. Sie sprechen offen und authentisch miteinander und stellen sich Fragen, die man sich selbst nicht trauen würde zu fragen. Wie sind sie dahingekommen, was haben sie erlebt, wie haben sie dieses Leben hinter sich gelassen und wie geht es ihnen jetzt? Sie erzählen das entlang der sieben Totsünden. Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Denn genau dazwischen hat sich das Leben von Maximilian, Roman und Tara abgespielt. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcast gibt!

