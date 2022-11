per Mail teilen

(Pressestelle) - Familie hyggelig Autor Nicole Weiß Genre: Ratgeber Verlag: Humboldt Ratgeber ISBN: 9783869106458

Ordnung und Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden klingt einfach, ist aber in der Umsetzung mit vielen verschiedenen Familienbedürfnissen oft eine tägliche Herausforderung! Nicole Weiß zeigt in 52 Wochenkapiteln Schritt für Schritt Ideen, Tricks und Möglichkeiten für kleine und große Mitbewohner*innen auf, wie sich ein gemeinsames, gemütliches Zuhause ebenso klar wie kreativ, nachhaltig und sinnvoll umsetzen lässt! Zum Durchstöbern, Mitmachen, Nachbauen, Backen, Basteln und Genießen!