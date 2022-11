Je kälter es draußen wird, desto wärmer lieben wir es drinnen. Wenn aber die Sonne hervorkommt, unternehmen wir Spaziergänge in klirrender Kälte. Und dann fängt die Haut an zu spannen, die Hände werden rau und wer entzündliche Hauterkrankungen hat, leidet besonders. Was tun? mehr...