Das Wandern hat in den letzten Jahren ein Comeback erlebt und zwar bei Jung und Alt. Die Bewegung in der Natur trainiert den Körper und macht den Kopf frei. Und mit dem richtigen Wanderschuh macht die Tour gleich noch mehr Freude. Doch wie finde ich in der großen Auswahl an Wanderschuhen, den richtigen Schuh für mich? Fachhändler Marcus Keller-Leist gibt uns Tipps.