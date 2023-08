Das hilft bei kleinen Verbrennungen und Verletzungen

Melanie Wenzel präsentiert eine selbst gemachte Auflage für Verbrennungen und eine Wundsalbe, die bei kleinen Wunden, Rissen oder Schürfungen hilft.

Auflage bei leichten Verbrennungen

Sie brauchen:



3 EL Heilerde

2 EL Apfelessig

3 Tr. wasserlösliche Propolistinktur

Außerdem: Kleine Schüssel

Baumwolltuch oder ein dünnes Geschirrtuch (die Größe richtet sich nach der betroffenen Stelle)

So geht's:

Vermischen Sie in der Schüssel alle Zutaten mit 200 ml Wasser und lassen Sie den Ansatz ungefähr 30 Minuten ziehen.

Anwendung:

Tränken Sie das Tuch in der Flüssigkeit, wringen sie es leicht aus, damit es zwar feucht, aber nicht nass ist und legen Sie es auf die betroffene Stelle. Dort bleibt es so lange, bis der kühlende Effekt nachlässt. Dann tränken Sie das Tuch erneut in der Lösung und erneuern Sie die Auflage. Machen Sie weiter so, bis der Schmerz deutlich nachgelassen hat. Tragen Sie anschließend gegebenenfalls Wundheilsalbe (siehe unten) auf.

Haltbarkeit:

Die Lösung für die Auflage wird bei Bedarf frisch angemischt

Wundsalbe (unterstützt die Wundheilung)

Sie brauchen:



20 g Kokosöl

30 g Sheabutter

5 g Bienenwachs

30 Tr. alkoholische Propolistinktur

Außerdem: Feuerfestes Schälchen

kleiner Topf

Löffel

Salbendöschen

So geht's:

Geben Sie das Kokosöl, die Sheabutter und das Bienenwachs in das Schälchen.

Füllen Sie den Topf ein paar Zentimeter hoch mit Wasser, erhitzen Sie ihn und stellen Sie das Schälchen hinein. Vorsicht: Das Wasser darf nicht ins Gefäß laufen (auch wenn das Wasser kocht, darf nichts hineinspritzen).

Lassen Sie alles unter Rühren einschmelzen und nehmen Sie das Schälchen sofort aus dem heißen Wasserbad, sobald sich alles aufgelöst hat.

Fügen Sie nun die Propolistinktur hinzu und rühren Sie noch einmal gut um.

Füllen Sie die Masse in das Salbendöschen und lassen Sie sie bei geöffnetem Deckel abkühlen. Erst schließen, wenn die Salbe ganz erstarrt ist.

Anwendung:

Je nach Größe der zu behandelnden Fläche entnehmen Sie etwas Salbe und tragen sie dünn auf die betroffene Stelle auf.

Haltbarkeit:

Die Creme hält sich etwa 9 Monate.