Pflanzen brauchen zum Wachsen nicht nur Licht und Wasser, sondern auch ausreichend Nährstoffe. Die liefert nicht nur chemischer Dünger - viel schonender für die Umwelt und den Geldbeutel sind Küchenabfälle, die in jedem Haushalt anfallen.

Gerade zum Start der Wachstumsperiode brauchen die Pflanzen Nährstoffe, also guten Dünger. Organischer Dünger - das sind Produkte tierischen oder pflanzlichen Ursprungs - ist optimal.

Gut zu wissen 💡 Mineralischer Dünger ist weniger empfehlenswert, denn damit wachsen die Pflanzen zu schnell. Dadurch werden sie instabil und haben einen gesteigerten Wasserbedarf.

Der klassische organische Dünger sind Hornspäne. Die stammen allerdings oft aus Massentierhaltung und können deshalb belastet sein (Tipp: eine sehr gute Alternative dazu ist Schafwolldünger).

Organischen Dünger aus Küchen- und Gartenabfällen selbst herstellen

Ein selbst gemachter Komposteimer für Balkon, Terrasse oder Garten aus zwei Eimern liefert uns Dünger und Kompost in einem.

Sie brauchen:

zwei möglichst gleiche Eimer, die ineinander passen

einen Eimer-Deckel

Abstandshalter (z. B. Steine, kleine Blumentöpfe, ...)

einen Ablaufhahn

So gehts:

Für den inneren Eimer: Schneiden Sie den oberen Rand des Eimers ab, sodass er auf Abstandshalter gesetzt komplett in den anderen Eimer passt und bohren Sie mehrere Löcher in den Boden des Eimers.

Für den äußeren Eimer: Bohren Sie an einer Seite am unteren Rand ein Loch für den Ablaufhahn in den Eimer und setzen Sie den Ablaufhahn ein.

Legen Sie den/die Abstandshalter in den äußeren Eimer mit dem Ablaufhahn und setzen Sie den inneren Eimer mit den Löchern darauf.

Jetzt können Sie Küchen- und Gartenabfälle einfüllen. Verschließen Sie die Eimer anschließend mit dem Deckel.

Wichtig

Es dürfen nur unbehandelte Materialien in die Eimer! Am besten möglichst variantenreich, also Kaffeesatz, Tee, Kartoffelschalen, Eierschalen, Reste vom Bio-Gemüse, ... Bananen- und Zitronenschalen (ebenfalls bio!) können Sie klein geschnitten ebenfalls hineingeben - aber nicht so viele davon.

Anwendung und Dosierung

Nach ca. vier Wochen können Sie den ersten Flüssigdünger über den Ablaufhahn ablassen und Ihre Pflanzen damit gießen. Mischungsverhältnis: 1 zu 10.