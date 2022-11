Nachhaltige Geldanlage

Viele Menschen möchten Ihr Geld nicht nur gewinnbringend, sondern auch nachhaltig anlegen. Gleichzeitig wächst der Markt für nachhaltige Finanzprodukte. Dabei fehlen klare Kriterien oder gar Qualitäts-Siegel. Was sollte man bei nachhaltiger Geldanlage beachten?

1. Nachhaltigkeit für sich selbst definieren

Der Begriff "Nachhaltigkeit" ist bei Geldanlagen nicht klar definiert. Daher muss sich jeder über die eigenen Ziele klar werden. Will ich nur bestimmte kontroverse Branchen wie Atomstrom oder Rüstungsindustrie ausschließen? Sollen die Unternehmen, in die ich mein Geld investiere, Menschenrechtsverletzungen oder Kinderarbeit ausschließen? Oder will ich bewusst bestimmte Branchen wie erneuerbare Energien oder Bildung investieren?

2. Anlagertyp und Anlageform bestimmen

Wie bei konventionellen Geldanlagen ist eine individuelle Anlagestrategie enorm wichtig. Es kommt auf die persönlichen Anlageziele und die individuelle Risikobereitschaft an. Entscheidend:

Wie lange kann ich das Geld anlegen und welche Risiken kann ich tragen? Wertpapiere wie Aktien oder Investmentfonds unterliegen Schwankungen, die Investition sollte also immer langfristig (länger als 15 Jahre) sein, um nicht in einer Schwächephase im Markt verkaufen zu müssen.

Anschließend sollte man in den in Frage kommenden Anlageklassen Produkte mit ethisch-ökologischen Anlagekriterien auswählen, die den eigenen Nachhaltigkeits-Kriterien entsprechen. Das können ETFs oder gemanagte Aktienfonds ebenso wie Anleihen sein. Von Sparprodukten über Investmentfonds bis hin zu risikoreichen Direktinvestments, von praktisch jeder Anlageform gibt es mittlerweile nachhaltige Produktvarianten. Im Umweltbereich wird gerne für direkte Investitionen in Windkraft oder in Wald geworben. Hier ist Vorsicht geboten, denn man setzt sein Geld auf eine Karte oder Branche und es fehlt somit die Streuung des Risikos auf verschiedene Firmen oder Branchen. Gerne übersieht man bei ökologischen Investitionen Risiken.

3. Woran erkenne ich, ob ein Finanzprodukt "nachhaltig" ist oder konventionell?

Nachhaltige Geldanlagen werden von Banken und Fondsgesellschaften mit Namenszusätzen wie "sustainable", "nachhaltig" oder "Klima" beworben. Häufig tragen sie auch die Abkürzungen ESG (environmental, social, governance) oder SRI (socially responsible investment) im Namen. Doch wie nachhaltig diese Produkte tatsächlich sind, lässt sich daraus leider nicht ableiten. Die Begriffe sind nicht geschützt, und es gibt noch keine einheitlichen Mindeststandards.

4. Was bedeuten die Begriffe "hellgrün" oder "dunkelgrün" im Zusammenhang mit Geldanlagen?

Colourbox.de -

"Hellgrüne" Geldanlagen sind häufig ETFs oder Fonds, bei denen die Nachhaltigkeits-Kriterien nicht so eng ausgelegt werden. Häufig werden nur einzelne Aspekte wie fossile Energieträger oder Kinderarbeit ausgeschlossen. Als "dunkelgrün" bezeichnet man Geldanlagen mit umfassendere Nachhaltigkeitskriterien, bei denen durch schärfere Maßstäbe Unternehmen herausgefiltert werden oder aber bewusst in bestimmte Unternehmen investiert wird. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, da es für die Begriffe keine verbindlichen Kriterien gibt.

5. Gibt es ein Siegel, das mir Nachhaltigkeit bei der Geldanlage garantiert?

Ein umfassendes Siegel, das den gesamten Markt abdeckt, fehlt leider noch. Es gibt zwar erste Siegel, aber auch hier sollte man sich die jeweiligen Kriterien individuell anschauen. Geplant ist ein EU-weites Siegel, das dann eine einheitliche Bewertung ermöglicht. Bis es soweit ist, kann es aber noch dauern. Bis dahin muss man sich selbst informieren, welche Anlage zu den eigenen Zielen passt.

Weitere Informationen gibt's hier:

www.geld-bewegt.de/nachhaltige-geldanlage