Mit welchem Joghurt-Dressing wird der Salat ein Genuss?

per Mail teilen

Auf den frischen Salat gehört ein leckeres Dressing. Viele greifen dabei zu einem Joghurt-Dressing aus dem Supermarkt. Doch ist das wirklich eine gute Wahl? Unsere Tester fanden es bei einer Blindverkostung heraus.

Joghurtdressing in der Geschmacksprobe

Delique (Netto), Dressing Typ Joghurt, 500ml/ca. 0,99 Euro

Rewe Beste Wahl, Joghurt Dressing, 250ml/ca. 0,79 Euro

Zum Dorfkrug, Joghurt Salatsauce, 250ml/ca. 1,59 Euro

Kania (Lidl), Joghurt Dressing, 500ml/ca. 0,96 Euro

Kühne, Joghurt Dressing, 500ml/ca. 1,79 Euro

Die Tester

Sternekoch Christian Sturm-Willms ist Küchenchef im Restaurant „Yunico“ und testet zusammen mit seiner Lebensgefährtin Melanie Hetzel, die das Restaurant leitet.

Zweites Testteam: Die Freundinnen Lina und Gina, die beide gerne Salat essen.

Die Bewertungen

SWR SWR -

Delique (Netto), Dressing Typ Joghurt

Trotz vielen Kräutern kann diese Sauce unsere Tester nicht überzeugen: Sie sei recht fest, rieche nach „einer billigen Remoulade“ und der Geschmack pendele zwischen „süßlich“ und „intensiver Säure“, erläutert Restaurantleiterin Melanie Hetzel. „Erinnert mich mehr an Mayo als an eine Salatsauce“, beschwert sich Gina. „Für einen frischen Salat ist dieses Dressing etwas zu mächtig“, fasst Melanie Hetzel zusammen.

SWR SWR -

Rewe Beste Wahl, Joghurt Dressing

Kleinere Kräuterstücke, aber diese Salatsauce ist geschmacklich deutlich ausbalancierter, stellen unsere Tester fest. Die Essignote steche hier nicht so hervor, zudem kämen die Kräuter sehr gut raus, beschreibt Sternekoch Christian Sturm-Willms. „Das ist eine solide Joghurtsauce“, bringt es Lina auf den Punkt.

SWR SWR -

Zum Dorfkrug, Joghurt Salatsauce

Dieses Dressing erinnert Gina eher an „Vanillesauce“, es fehlten fast vollständig die Kräuter. Beim Probieren finden unsere Tester schnell heraus: Wieder ein Dressing, das zunächst süß daherkommt, um dann im Nachgang mit „wahnsinnig intensiver Säure“ aufzuwarten. „Bei mir kratzt das auch wieder so ein bisschen im Hals“, beschwert sich Lina. Seltsamerweise verschwinden die intensiver Süße und Säure laut Sternekoch Christian Sturm-Willms auf dem Salat vollends. Als wenn das Dressing „den kompletten Geschmack verliert und der Salat schmeckt nur noch nach Salat.

SWR SWR -

Kania (Lidl), Joghurt Dressing

„Nicht zu flüssig, nicht zu fest, man kann auch die Kräuter gut erkennen“, so der erste Eindruck von Gina. Die Säure sei fein eingebunden, erläutert Restaurantleiterin Melanie Hetzel beim Probieren. „Das schmeckt so leicht, nicht so fettig nach Mayonnaise“, freut sich Lina. „Schmeckt wie hausgemacht“, bringt es Gina auf den Punkt.

SWR SWR -

Kühne, Joghurt Dressing

Gute Konsistenz, große Kräuterstücke und der klassische Joghurtgeruch – der erste Eindruck aller Tester ist durchaus positiv. Bei der Verkostung trennen sich jedoch die Meinungen der beiden Testteams. „Das schmeckt nach Essig und Zitrone und nur minimal nach Joghurt“, kritisiert Lina. „Die Kräuter kommen im Geschmack ganz angenehm heraus“, lobt hingegen Restaurantleiterin Melanie Hetzel.

Der Testsieger

Klarer Favorit aller Tester ist das Dressing von Lidl. „Locker-leicht im Geschmack, gut abgeschmeckt und einfach perfekt für einen frischen Salat“, erläutert Lina die Wahl.